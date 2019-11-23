Берлускони попал в больницу после неудачной попытки сделать селфи

23 ноября 2019 г. 17:00
Источник: Новое Время
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Бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони попал в больницу после неудачного падения.

По данным газеты Corriere della Sera, это случилось после того, как лидер партии "Вперед, Италия" попытался сделать селфи на саммите Европейской народной партии в хорватском Загребе.

Обследование показало, что 83-летний Берлускони получил ушиб и гематому. Серьезных травм у него нет.

"Да, это банальный ушиб. Но, знаете, даже полет бабочки в Китае вызывает целый ураган в Техасе", - прокомментировал ситуацию представитель партии "Вперед, Италия".

Напомним, 30 апреля Берлускони экстренно прооперировали в связи кишечной непроходимостью. Политик был госпитализирован перед представлением кандидатов его партии на выборах в Европарламент.

 

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