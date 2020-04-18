Бесплатная обсервация на Харьковщине: в санатории рассказали о размещении людей

В санатории "Роща" находится на обсервации 10 человек, приехавших из-за границы. Об этом рассказал Артем Волковой, заведующий обсервационным отделением санатория.

По его словам, жалоб относительно здоровья ни у кого нет. "Питание 3-х разовое. Завтраки питательные, например, сегодня была гречневая каша, котлета и овощи, " - отметил Волковой. Также подчеркнул, что людей размещают согласно стандартам соответствующего приказа. Если люди прибыли в Украину вместе, их размещают в одном номере, но не более 4 человек в помещении.

Размещение в санатории "Роща" во время обсервации и питание - бесплатное, обратили внимание в администрации. В пресс-службе ХОГА рассказали, что расходы по проживанию в местах обсервации на Харьковщине покрыл бюджет. Питание - это внебюджетные средства. Люди, которые размещаются в санаториях на 14 дней после приезда из-за границы, платить за это ничего не должны, сказали в ХОГА.