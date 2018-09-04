Бесплатная правовая помощь у Харькове и области. Где и как ее можно получить?

Иван с утра пришел в местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Мужчина рассчитывает на помощь в решении жилищного вопроса. Это место ему посоветовали друзья еще год назад, однако только сегодня Иван, наконец, пришел. Говорит, что такие центры необходимы

Иван

Просто человек часто не знает, куда ему идти. Вот, допустим, я: у меня возникла проблема - куда я? Куда с ней податься? И потому в такой центр приходишь - и тут тебе пошагово объяснят, что надо делать. Поэтому они очень нужны для пенсионеров и вообще всех слоев населения

Право на бесплатного адвоката за счет государства имеют ветераны войны, АТО, малообеспеченные лица, люди с инвалидностью, переселенцы, сироты, а с недавнего времени - и жертвы гендерного насилия или насилия в семье.

Анатолий Бородавка, директор регионального центра предоставления вторичной правовой помощи

От виключно ці особи, якщо вони разом з поданням звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги подають документи, які підтверджують належність їх до цієї ци іншої категорії, і після цього на протязі 10-ти днів місцевим центром приймаються рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або відмови у наданні. Вторинна правова допомога вже включає у себе і складення документів процесуального характеру, і здійснення представництва як в суді, так і в інших органах

Система бесплатной правовой помощи начала свою работу в июне 12-го года, когда был принят соответствующий закон. С тех пор бесплатная первичная правовая помощь доступна всем гражданам Украины и не только

Анатолий Бородавка, директор регионального центра предоставления вторичной правовой помощи

Первина правова допомога надається всім громадянам України і особам, які на законих підставах перебувають на території України абсолютно безкоштовно. Будь-яка особа, яка потребує правової інформації, правових консультацій або складення документів непроцесуального характеру, може звернутися як до місцевого центру, так і до бюро правової допомоги і задати своє питання фахівцям

Сейчас по всей Украине работают 432 бюро правовой помощи, 25 из которых расположены в Харьковской области. Такие бюро расположены в малых городах и поселках. В Харькове есть два места, где можно получить бесплатную правовую помощь - на Московском проспекте и проспекте Науки.