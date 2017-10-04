Бесплатные адвокаты. Харьковчанам рассказали, где можно получить юридическую помощь

Малообеспеченные граждане, люди с инвалидностью, ветераны войны, АТО, дети, оставшиеся без родителей и переселенцы – все они имеют право на бесплатного адвоката за счет государства. Консультации и дальнейшую юридическую поддержку предоставляют не так давно созданные центры оказания бесплатной правовой помощи.

Сергей Петухов, зам. министра юстиции Украины

У нас раніше були тільки адвокати в кримінальних справах гарантовані, а це ми розширили на всі інші категорії справ - соціальні, цивільні, земельні, трудові спори, призначення субсидій, вопроси, повьязані з інвалідністю. Це широке коло питань. В будь якому разі всіх проконсультують, навіть якщо вини на мають права на безоплатню юридичну допомогу, їм пояснять базові права. А ті хто має право - їм призначать вторинну правову допомогу

Главные их клиенты сегодня, говорят сотрудники центров, это пожилые люди. Кто-то уже обращался к юристам центра и приходит на повторный прием, с очередным вопросом.

Галина, пенсионерка

Доги на нас. Теплосети на нас подали в суд и мы доказали, что не учли льготы. Но суд это не учел и присудил долг

Еще одна проблема, с которой регулярно обращаются пенсионеры, - оформление субсидий.

Ирина Окара, нач. отдела представительства Центра бесплатной правовой помощи

Отказ в оформлении субсидий. Появляются долги. Буквально сегодня женщина была, это пример 2005 года, у нее якобы долги, потом мы выяснили, что у нее есть решение суда, которым эти долги списались, но также возникли долги уже после решения суда 2010 года, мы разъясняем эту ситуацию и объясняем как можно обратиться о реструктуризации данного долга.

В Харькове сейчас работает центр по оказанию бесплатной помощи по уголовным делам, в пяти центрах предоставляют консультации в решении проблем с гражданскими и административными делами. 24 бюро расположены в райцентрах. По статистике, с начала года шесть тысяч человек получили тут помощь по уголовным делам, три тысячи – по гражданским и административным, еще одиннадцать тысяч обратившихся граждан получили консультации