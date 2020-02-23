Беспорядки на Полтавщине: трое жителей Новых Санжар записали видеообращение

23 февраля 2020 г. 15:00
Источник: 112.ua
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Трое жителей Новых Санжар, которых ранее называли провокаторами из Кропивницкого, записали обращение, в котором сказали, что они патриоты. Видео обнародовало "Полтавское ТВ" в YouTube.

Максим Корниенко, Дмитрий Зозуля и Александр Палько на видео говорят, что они - местные жители.

"Я участник боевых действий, воевал за Украину и люблю свою страну. Я пробыл на месте событий час из любопытства, а теперь на меня выливают всякую грязь", — сказал Корниенко.

Парни добавили, что в массовых беспорядках участия не принимали.

После беспорядков в Новых Санжарах в соцсетях распространяли кадр с тремя молодыми людьми в спортивной одежде, которых назвали провокаторами из других городов.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лица, которые  принимали участие в беспорядках в Новых Санжарах это "вирусологи в спортивных костюмах".

Президент заявил, что камеры зафиксировали лица людей, которые организовали массовые беспорядки. Однако говорил ли он об этих людях, неизвестно.

 

Видео: 

Хлопці яких у соцмережах називають «титушками з Кропивницького» записали відеозвернення

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