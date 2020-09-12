Беспроигрышные варианты подарков для мужчин на любой праздник®

Считается, что получать подарки – любимое занятие и прерогатива женского пола, но мужчины любят внимание к себе и презенты не меньше, чем представительницы прекрасной половины человечества. Однако выбрать достойный подарок для состоявшегося серьёзного мужчины довольно непросто, особенно, не достаточно хорошо зная его вкусы и предпочтения. Рассмотрим несколько универсальных вариантов подарков, которые с высокой вероятностью понравятся любому представителю сильного пола.

Наручные часы и другие аксессуары

Готовясь поздравлять с праздником виновника торжества, можно заскочить в табачный магазин или приобрести красивые аксессуары для кальяна онлайн из каталога сайта tabakka.com.ua. Если же это не входит в сферу интересов именинника, то можно присмотреться, например, к стильным наручным часам и другим модным аксессуарам, которые делают внешность ещё более привлекательной, а образ – современным и респектабельным. Мужские наручные часы являются одним из беспроигрышных вариантов подарков практически для любого мужчины. В зависимости от стиля одежды и предпочитаемого образа, можно приобрести как спортивные часы, так и классическую модель более сдержанного и спокойного дизайна. В числе прочих аксессуаров, которые уместно подарить мужчине, можно назвать запонки для пиджака, красивый кожаный ежедневник, добротный бумажник, элитную ручку в красивом подарочном канцелярском наборе и т.д. Словом, подойдёт всё, что вписывается в рамках образа жизни виновника торжества, может доставить ему эстетическое удовольствие и принести реальную практическую пользу.

Электроника для авто и развлечений

Беспроигрышным вариантом подарка для современного мужчины может также стать электроника, цифровая техника и гаджеты для авто. Видеорегистраторы, навигаторы, GPS-трекеры, датчики уровня топлива – всё это и многое другое, без сомнения, пригодится любому водителю, особенно, если он планировал покупку автомобильной электроники или собирался заменить имеющиеся гаджеты более новыми моделями. Кроме автомобильной тематики, в подарке можно затронуть и тему развлечений. Например, в качестве оригинального презента могут выступать очки виртуальной реальности, совместимые с любыми моделями смартфонов и планшетов и словно погружающие в параллельный мир. Игровые приставки в качестве подарка более чем подойдут для мужчин, которые любят проводить свободное время за монитором, играя в любимые «стрелялки» и другие виды онлайн игр. В данном случае хорошим вариантом подарка также станет качественная игровая клавиатура, удобная мышь и другие периферийные устройства для компьютера заядлого геймера.