Беспроводные наушники AirPods и главные причины их популярности®

Презентованные американской корпорацией Apple аксессуары получили удобное сенсорное управление, отличный уровень автономности и высококачественное звучание. Беспроводные наушники AirPods моментально синхронизируются с различными моделями мобильных телефонов, ноутбуков, таблетов, смарт-часов, моноблоков. Изделия порадовали пользователей наличие уникального голосового помощника Siri. При помощи ассистента можно ответить на входящий звонок, проложить необходимый маршрут и отрегулировать уровень громкости.

Модели оснащены суперпроизводительными микропроцессорами, мощными аккумуляторами, инновационными детекторами. Аксессуары комплектуются кабелем Lighting, футляром-зарядкой, талоном на гарантийное обслуживание и подробной инструкцией для пользователей. Аккумуляторного заряда наушников достаточного для пятичасового непрерывного прослушивания музыкального контента.

Высокие технические параметры и детекторы «яблочной» гарнитуры

При создании наушников профессионалы применили микрочипсеты, которые гарантируют максимально быструю передачу информации. В случае переключения с одного девайса на другой смена источника звука осуществляется моментально. Модели комплектуются правым и левым вкладышами, которые можно применять как отдельно друг от друга, так и совместно.

При извлечении гарнитуры из специального кейса она подсоединяются к Apple-девайсу в автоматическом режиме. Конструкция изделий в виде вкладышей делает их подходящими как для прогулки, так и для активных занятий спортом. Наушники оборудованы сенсорами оптического вида, которые позволяют автоматически определять, когда они надеты либо вынуты из ушей.

Литий-ионная батарея и быстрая зарядка изделий

Суммарного количества циклов зарядки наушников хватает для суточного воспроизведения любимых музыкальных композиций. Использование энергоэффективных микрочипов дало возможность компании Apple существенно увеличить время функционирования «яблочных» аксессуаров. Устройство получило поддержку быстрой зарядки на протяжении 15 минут. Данного заряда достаточно для трехчасового воспроизведения музыки и двухчасового общения по мобильному гаджету.

Среди множества «яблочных» моделей особо выделяется выпущенные в октябре 2019 года https://estore.ua/naushniki/manufacturer:apple;model:airpods;model_headphones:airpods_pro/. Новейшее устройство порадует поклонников умным десятиядерным микропроцессором с увеличенной тактовой частотой и минимальной задержкой сигнала. Для полной изоляции пользователя от посторонних звуков разработчики внедрили уникальную технологию активного шумоподавления.

Какова цена новой гарнитуры?

Разработчики предусмотрели возможность одновременного подключения изделий к умным часам и коммуникатору – слушайте аудиоконтент с активного в данный момент гаджета. Для оперативного заказа «яблочного» устройства обращайтесь в интернет-магазин eStore.ua. Быстрой доставкой продукции в любую область Украины займется транспортная компания «Новая Почта».