Беттинг: как и на что ставить во время пандемии?®

Во времена кризиса, который стал следствием пандемии коронавируса, у многих возникает желание заработать деньги. Одним из вариантов пассивного дохода может стать беттинг. На что ставить деньги, чтобы повысить вероятность успеха, мы расскажем дальше.

Но для начала стоит отметить, что никогда нет 100% гарантии получения прибыли со ставок. Поэтому подстраховать свои финансы, особенно в такое непростое время, следует с помощью различных бонусов от БК, которые можно найти на сервисе Бест-беткодес.

На какой вид спорта ставить?

В данном вопросе все индивидуально. Главное условие – человек должен хорошо знать выбранный вид спорта. Желательно, чтобы в прошлом он сам в него играл. Это необходимо для того, чтобы лучше подходить к аналитике события. Чем больше знаний имеет беттер, тем выше вероятность того, что он правильно оценит исход события и сможет получить прибыль.

Однако даже те игроки, которые никогда не занимались спортом, могут попробовать себя в ставках. Специально для них профессиональные капперы на своих личных страничках в интернете выкладывают прогнозы. Изучив их, можно предположить, какая команда выиграет, а какая проиграет.

Стоит отметить, что на сегодняшний день выбор спортивных событий очень ограничен. Большинство спортивных мероприятий были отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Главный акцент букмекерские конторы сделали на киберспортивных дисциплинах, поскольку такие соревнования могут проводится онлайн.

На сколько исходов ставить?

Спортивный матч может закончиться двумя или тремя исходами. Классический вариант – это два исхода, когда выигрывает команда-фаворит или команда-соперник. Третий исход – ничья, когда событие завершается равным счетом.

Стоит отметить, что третий исход бывает не всегда. Например, в баскетбольных матчах нет такого понятия, как ничья. Если команды наберут равное количество очков, то будет сыгран овертайм с целью выявления победителя.

Начинающие капперы полагают, что нужно выбирать те события, в которых наименьшее количество исходов. Если придерживаться этой логики, то на высокий уровень дохода не выйти. Дело в том, что на такие события букмекер устанавливает минимальные коэффициенты. Поэтому выбирайте события с тремя и более исходами. А чтобы подстраховать себя, используйте бонусы по ссылке https://best-betcodes.com/brands/parimatch.

На что ставить, на игрока или на команду?

Лучше всего, по мнению профессиональных капперов, делать ставки на индивидуальные виды спорта. В пользу данной рекомендации можно привести аргумент: анализировать конкретного игрока намного проще, чем целую команду.

При анализе фаворита особое внимание следует уделить его состоянию здоровья. Полученные травмы и психологические проблемы могут стать причиной его проигрыша. Такой ситуацией, в принципе, можно воспользоваться при ставках на аутсайдеров.

На какое событие ставить?

Большинство беттеров делают ставки на популярные чемпионаты и известные команды. Связано это с тем, что предсказать действия в данном случае намного проще, что повышает шансы на выигрыш.

А вот профессиональные капперы, которые уже давно зарабатывают на ставках большие деньги, предпочитают малоизвестные чемпионаты и непопулярные виды спорта. Таким образом у них есть реальная возможность собрать больше информации о событии, чем букмекер, и обыграть его. Конечно, конторы страхуются на этот случай. Они поднимают маржу на малоизвестные спортивные события. Со стандартных 5% она возрастает до 10%.

Игра на малом рынке имеет весомый недостаток – матчи проводятся нерегулярно. Поэтому получать с него стабильный доход не выйдет. Конечно, можно попытаться ставить на большое количество спортивных событий, но тогда придется много времени тратить на изучение выбранного вида спорта, команд и других факторов.

Каковы шансы на победу?

Мир спорта – это самая непредсказуемая вещь. Даже явный фаворит при неблагоприятном стечении обстоятельств может стать аутсайдером. Поэтому делая ставку, никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что она сыграет.

Необходимо также понимать, что букмекер никогда себя не обидит. В любом событии существует вероятность его выигрыша, иначе в чем тогда смысл его работы. События с очевидным исходом приносили бы игрокам регулярную прибыль, и контора в конечном итоге разорится. На практике события с низким коэффициентом до 1.3 не играют, поэтому новички проигрывают составленные экспрессы.

Остается открытым вопрос, как повысить эффективность ставок. Эксперты рекомендуют использовать игровые стратегии, а также выбирать события по виду спорта, а не по коэффициентам. Таким образом вы сможете оставаться в плюсе и не проиграете деньги во время пандемии.