Бейонсе родила двойню - СМИ

На днях певица Бейонсе родила двойню, сообщает журнал People со ссылкой на источник, близкий к семье.
"Бей и Джей взволнованы. Они делятся новостями со своей семьей и близкими друзьями”, — рассказал источник.
Точная дата, когда Бейонсе родила пока неизвестна. Одни источники сообщают, что пополнение в семье случилось в четверг утром. Другие отмечают, что двойня появилась днем ранее.
Бейонсе стала мамой во второй раз — у нее уже есть дочь.
Ранее сообщалось, что Бейонсе устроила вечеринку в честь предстоящего рождения двойни.