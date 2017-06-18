Бейонсе родила двойню - СМИ

На днях певица Бейонсе родила двойню, сообщает журнал People со ссылкой на источник, близкий к семье.

"Бей и Джей взволнованы. Они делятся новостями со своей семьей и близкими друзьями”, — рассказал источник.

Точная дата, когда Бейонсе родила пока неизвестна. Одни источники сообщают, что пополнение в семье случилось в четверг утром. Другие отмечают, что двойня появилась днем ранее.

Бейонсе стала мамой во второй раз — у нее уже есть дочь.

Ранее сообщалось, что Бейонсе устроила вечеринку в честь предстоящего рождения двойни.