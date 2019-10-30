Без горячей воды и отопления: в некоторых больницах все еще нет тепла

Людмила Карпицкая, пациентка стационара

Мы лежим одетые под какими-то одеяльцами. Ну, как они могут быть теплые...

Мария Васильевна, пациентка стационара

Холодно, как же тепло? Ну, мне жарко, потому что я еще мотаюсь, я только обхожу все. Девочки говорят, холодно.

На улице холодно, отопления никакого нет, воды горячей нет, как вы бы дома себя бы чувствовали? Так и мы. Ну, здесь дают они одеяло... пожалуйста.

Выдавать дополнительное одеяло и горячий чай в больнице будут до тех пор, пока батареи не станут теплыми. Пока же администрация советует и медицинскому персоналу, и пациентам одеваться теплее.

В отделении неотложной помощи сейчас включают обогреватели, а некоторых пациентов, после завершения процедур отпускают домой, рассказывает главный врач больницы. Сегодня же тепловики вновь пытались подключить больницу к системе, но к полудню батареи в палатах и ​​кабинетах все еще были холодными.