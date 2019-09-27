Без Греты Тунберг, но с плакатами. В Харькове прошел экопикет

Без Греты Тумберг, но с плакатами. В Харькове прошел пикет в поддержку протестов, которые прошли по всему миру, они связаны с изменением климата. Молодые люди, в основном студенты, держали плакаты с надписями « У нас нет планеты Б» , «Молодежь за климат» и «Наш дом горит».

Вместе с плакатами участники акции принесли пластиковое ведро, заполненное одноразовыми вилками - как символ того, от чего умирает окружающая среда.

Активисты, а их собралось больше полусотни, присоединились к мировым лозунгам, они считают , что климатический кризис не имеет границ, он касается каждого человека.

Харьковчане требовали у руководителей региона до конца этого года начать масштабную кампанию по сохранению природных ресурсов в школах, садиках и ВУЗах. А также объявить чрезвычайное климатическое положение в Харьковской области.

МАРИЯ ШАБАЛИНА, участница пикета

На жаль, те, що люди зробили для комфорту, призвело до дуже багатьох екологічних проблем, це - і забруднення океану, це пластик, це одноразові речі, які можна замінити на багаторазові, як це роблю я, це шоппери, це мішечки. Ось ця рослина, яку я принесла, ця картина може стати реальною. Бачите, на рослині пластик, за містом дуже багато пакетів - на деревах, на землі, тому що зі звалищ їх просто розмітає вітром. ..

НАТАЛЬЯ ВОРОНЯНСКАЯ, участница пикета