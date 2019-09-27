 

Без Греты Тунберг, но с плакатами. В Харькове прошел экопикет

27 сентября 2019 г. 19:56
Автор: Наталья Белокудря
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Без Греты Тумберг, но с плакатами. В Харькове прошел пикет в поддержку протестов, которые прошли по всему миру, они связаны с изменением климата. Молодые люди, в основном студенты,  держали плакаты с надписями « У нас нет планеты Б» , «Молодежь за климат» и «Наш дом горит».

Вместе с плакатами  участники акции принесли пластиковое ведро, заполненное одноразовыми вилками - как символ того, от чего умирает окружающая среда.

Активисты, а их собралось больше полусотни, присоединились к мировым лозунгам, они считают , что климатический кризис не имеет границ, он касается каждого человека.

Харьковчане требовали у руководителей региона до конца этого года  начать масштабную кампанию по сохранению природных ресурсов в школах, садиках и ВУЗах. А также  объявить чрезвычайное климатическое положение в Харьковской области.

МАРИЯ ШАБАЛИНА, участница пикета

На жаль, те, що люди зробили для комфорту, призвело до дуже багатьох екологічних проблем, це - і забруднення океану, це пластик, це одноразові речі, які можна замінити на багаторазові, як це роблю я, це шоппери, це мішечки. Ось ця рослина, яку я принесла, ця картина може стати реальною. Бачите, на рослині пластик, за містом дуже багато пакетів - на деревах, на землі, тому що зі звалищ їх просто розмітає вітром. ..

НАТАЛЬЯ ВОРОНЯНСКАЯ, участница пикета

Кто-то слишком занят, все люди заняты карьерой, зарабатыванием денег, ну, короче, у всех есть более важные дела, чем то, что условия на планете становятся непригодными для жизни. А мне кажется, это очень важно, выживет человечество или нет. Деньги мы не сможем кушать, нам все равно придется пить воду и дышать свежим воздухом или нет…

 

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