Без Кернеса и со скандалами: состоялась первая сессия Харьковского горсовета нового созыва

За час до начала первой сессии городского совета нового созыва возле мэрии люди собираются на пикет. Участники - это активисты различных общественных организаций. Перед входом в здание они устанавливают бочки и мусорный бак с фотографиями некоторых депутатов. Говорят, акцией хотят призвать новых городских избранников сохранять проукраинскую позицию и пересмотреть бюджет города на следующий год.

Максим Грудкин, участник пикета:

Меня не устаривает принятый бюджет, неадекватные несоразмерные бюджетные статьи, которые по факту крадут из кармана, выделять на сады в два раза больше денег, чем на медичинские заклади - это ни в какие ворота не может лезть при такой ситуации.

Среди депутатов нового созыва - много знакомых лиц по созыву прошлому, новые лица и одиозные депутаты, давно известные в Харькове. 34 места в горсовете заняли депутаты "Блока Кернеса - Успешный Харьков". 19 - Оппозиционная Платформа За Жизнь, По 9 мест у "Европейской Солидарности" и "Слуги народа". - у "Партии Шария", еще 6 - у "Блока Светличной "Разом!". Избранные депутаты торжественно приняли присягу во время пленарного заседания.

Главной интригой оставался вопрос принятия присяги избранного мэра Харькова Геннадия Кернеса. Однако в городской избирательной комиссии сделали неожиданное заявление - Кернес получил полномочия городского головы заочно.

Ольга Мозгова, глава городской ТИК:

Присягу складає лише особа, яка вперше обрана на посаду сільского, селищного, міського голови. У той же час Кернес Геннадій Адольфович. Обраний міським головою не вперше і вже складав присягу 24 листопада 2010 року, що підтверджуєтсья записом в трудовій книжці. Відповідно до зазначених законів Кернес Геннадій Адольфович набуває повноважень Харківського міського голови.

Геннадий Кернес с сентября лечится в немецкой клинике "Шарите" из-за осложнений от COVID-19. Туда его забрали частным самолетом. Последний раз горожане видели Кернеса еще летом. Друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс, который также приехал на сессию в Харьков сообщил, что новоизбранный мэр приедет до Нового года, до 30 декабря. По крайней мере, такие прогнозы сейчас делают врачи. За время лечения Кернеса в сеть попало лишь одно его фото из больницы. Фукс объясняет это его нежеланием фотографироваться в больном состоянии.

Павел Фукс, бизнесмен:

Человек, который лежит в больнице, с проводами. Вы бы делали? Это красивые фотографии? Его и так харьковчане видят на коляске. Человек не хочет, переживает. Нормальное, стабильное сосотояние, дышит он сам, целый день он дышит сам. На ночь подключают к ИВЛу. Врачи говорят, не я, что планируют на 30-е, что он рвется домой, хочет Новый год дома отметить.

На прошлой неделе депутаты прошлого созыва пересмотрели регламент. Новые пункты предусматривают, что первая сессия горсовета может проводится без городского головы, с избранием председательствующего. Правда, заочное получение полномочий мэром, а также избрание председательствующего вызвало споры и скандалы в зале.

За председательствующего депутаты проголосовали со второй попытки - выбрали Александра Новака. Несколько депутатов заявили - тем, что происходит в зале шокированы, назвали повестку дня искажением воли граждан и попыткой узурпировать власть. Однако председательствующий Новак ответил - все по закону.

Игорь Черняк, депутат городского совета Харькова:

У мене є пропозиція: виключити з порядку денного питання 1, 4 і 5, які стосуються обрання секратря, членів виконкому і обрання заступників, тому що це все можливо робити, коли є відповідна воля мера, Геннадія Кернеса, і я вважаю, що всі інші спроби - це маніпуляція і відвертйи злочин.

Александр Новак, председательствующий сессии городского совета:

Стосовно президії - це питання не може обговорюватися і вирішуватись. Вже рішення прийнято. Відповідно до закону про місцеве самоврядування, і регламенту міської ради. Прийняття присяги - це не питання депутатів, це питання було вже оголошено і все здійснено до законодавства України.

Вскоре депутаты взялись за избрание нового секретаря горсовета. Кандидатура была одна - Игорь Терехов. Председательствующий Александр Новак отметил, что ее предложил сам Кернес, отправив электронное письмо прямо из больница. Результат тайного голосования - 73 голоса "за". Терехов пообещал, что депутаты нового созыва пересмотрят приоритеты, увеличат финансирование сферы медицины и жилищно-коммунального хозяйства.

Игорь Терехов, секретарь городского совета Харькова:

Наши приоритеты, конечно, поменяются. Мы огромное внимание должны уделить системе здравоохранения. И я призываю весь наш депутатский корпус, чтобы мы формировали так програму, чтобы медицина разивалась в Харькове по-другому.

Депутаты также проголосовали за новый состав исполнительного комитета и утвердили заместителей городского головы.