Без конфликтов. В Харькове почтили память погибших во Второй мировой войне

Алексею Андрущенко - 92 года. Ему было 16, когда воины впервые попросили парня помочь. Свою войну он закончил в Австрии, говорит, прошел пять стран с оружием в руках. был разведчиком. Сегодня его привез на Мемориал Славы внук. чтобы дедушка лично мог возложить цветы к монументу. Когда он возвращался домой с войны - чемодан, где были медали и награды за участие в боевых действиях украли. Прошло больше 70 лет, а для Алексея Андрущенко они остались самыми дорогими.

Алексей Андрущенко, ветеран Второй мировой войны:

Штурмовая бригада была у нас, где прорыв надо было сделать, где надо было вершки сымать. -.Получалось? Получалось конечно. (Дарят цветы) С днем Победы Вас! - "За Отвагу!" звездочка была, потом за Белград, за Вену, за Будапешт, за Победу над Германией было, пять медалей было...

В этом году торжества ко Дню победы над нацизмом посетили всего около 3 десятков ветеранов Второй мировой войны. В общем, к мероприятию присоединились приблизительно 15 тысяч горожан. Люди несли цветы и зажигали лампадки в знак скорби. Среди них также те, кто не участвовал в боевых действиях, но видел ужасы войны своими глазами в детстве и те харьковчане, которые потеряли близких во времена Второй мировой.

Анатолий:

Отца с семьёй направили на Южный Урал, эшелон, которым мы ехали не раз бомбили. В один вагон попала бомба. Живы остались - хорошо.



Алексей:

Это праздник со слезами на глазах, но это праздник, мы празднуем и одновременно скорбим о тех, кто не дожил до этого дня.

Позивной «Крук», солдат десантно-штурмовых войск:

Вшановування цього дня рухається у бік скорботи. Чому це правильно? Тому що якщо через 50 років, а вже прошло більше, народ не визнає трагедію війни як трагедію всіх народів, які брали в ній участь: російський, німецький, український і всі інші, ця нація є глибоко закомплексованою. Це те що називається "побєдобєсіє". Але ми повинні вшановувати цей день, як день скорботи.

Память всех погибших во времена Воторой мировой почтили минутой молчания. К Мемориалу Славы также пришли и соторонники коммунистов во главе с харьковским лидером запрещенной в Украине компартии Аллой Александровской, которой инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Но несмотря на присутствие на мероприятих ко Дню победы над нацизмом "левых" и "правых" организаций, они прошли без конфликтов. Грубых нарушений правоохранители не зафиксировали, порядок на Мемориале обеспечивали больше 600 силовиков.