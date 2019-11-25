Без отопления, горячей воды и света. Жители дома на проспекте Науки планировали перекрыть дорогу

Ждали, когда в квартирах появится отопление и горячая вода, а остались еще и без света. В эти выходные из-за возгорания электрощитовой без всех вместе благ цивилизации остались жители многоэтажки по проспекту Науки, 39.

Анастасия Гаркушина, проживает в доме по пр.Науки, 39

Запах стоял вообще, просто думали горит где-то, горит какая-то квартира, что запах был страшный палёной пластмассы, проводки запах был, и в нашем подъезде, и в 6-м подъезде повыскакивали все люди, перепугались...

Ирина Голодяевская, проживает в доме по пр.Науки, 39

Конечно, мы все были в шоке, потому что мало того, что нет горячей воды, холодно, и когда нас еще оставили без электричества. Это уже была последняя капля. Народ уже стал собираться на улице, что нам делать ... проспект перекрывать? Как боротся?

Жители дома говорят, что так поздно их дом к теплу не подключали еще ни разу. Поэтому были вынуждены подключать все обогреватели, а из-за перегрузки не выдержала старенькая электрощитовая, и произошло возгорание. Валентина Трофимовна говорит, в часть квартир уже начали подавать тепло, но батерии у нее дома все равно холодные.

Валентина Трофимовна, проживает в доме по пр.Науки, 39

Ничего не обещают, с нами никто не разговаривает, если телефоны мы не знаем. "1562" звоним - вы меня извините, но это не то слово, что сказать врут. Они просто "брешут"! Хотя бы объявление повесили людям, чтоб немножко их успокоить, мы ничё не знаем