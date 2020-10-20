Без паники: завтра в Харькове проверят работу сирен

20 октября 2020 г. 10:53
90 просмотров

На Харьковщине проведут плановую проверку средств оповещения населения. Электросирены включат 21 октября в 07:52 и 14:25. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты ХОГА.

«Отрывистое звучание электросирен означает: «Внимание всем!». Услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA:Харків) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией, - напоминают в департаменте. – Во время плановой технической проверки необходимо сохранять спокойствие и продолжать свои дела».

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53