Без паники: завтра в Харькове проверят работу сирен

На Харьковщине проведут плановую проверку средств оповещения населения. Электросирены включат 21 октября в 07:52 и 14:25. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты ХОГА.

«Отрывистое звучание электросирен означает: «Внимание всем!». Услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA:Харків) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией, - напоминают в департаменте. – Во время плановой технической проверки необходимо сохранять спокойствие и продолжать свои дела».