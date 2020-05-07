Без парадов, но в масках и памятник под охраной. Как 8 и 9 мая пройдут в Харькове

2500 полицейских, нацгвардейцев и сотрудников ГСЧС будут следить за порядком в выходные и праздничные дни в Харькове.

В ночь на 8 мая и до 11 мая включительно, будут взяты под охрану все памятники, памятные знаки и могилы участников боевых действий, которые находятся на территории региона, рассказал сегодня на брифинге Валерий Сокуренко.

Также полиция просит воздержаться в дни памяти и примирения и в День Победы от появления в общественных местах с георгиевскими лентами.

А политическим силам, которые планируют провести автопробег, главный полицейский Харькова напомнил о строгом соблюдении правил дорожного движения:

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

Під час автопробігу немає руху в колоні, може кількість автомобіля різні може бути їх 3 ,а може 33, але кожен автомобіль рухається за правилами дорожнього руху. Виконує сигнали регулировщика… Нагадую, що під час проведення автопробігів заборонено використати нацистську символіку і символіку, яка пов'язана з комуністичним режимом. Окремо хотів би нагадати про георгіївські стрічки, Їх теж не повинно бути

Придерживаться карантинного режима просил и губернатор Алексей Кучер. Ведь за последние сутки количество зарегистрированных новых пациентов с симптомами COVID-19 равняется 40 человекам, поэтому надо еще посидеть дома на праздники, говорит представитель власти:

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Наші мешканці, які мають бажання відвідати місця відповідні, це меморіали, це пам"ятники, це, можливо, могили загиблих, щоб усі дотримувались карантинних заходів. Ми бачимо, що як нас не критикували, що нам не закидали, але карантинні заходи є діеві

По словам Валерия Сокуренко, памятники будут под охраной до вторника, подходить к ним можно группой не более 2 человек и держать дистанцию. Он рассказал, что грубые нарушения будут фиксироваться и составляться протоколы, но он не ожидает ажиотажа на праздники:

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

Поліція не збирається нікого розганяти, поліція буде діяти в рамках чинного законодавства, буде працювати превентивно, буде підтягнутий спецназ, я думаю, що це теж спрацює, коли громадяни будуть бачити, що є сили, які можуть зупинити і запобігти масовим порушенням громадського порядку, жодних натяків, що це буде, немає, от немає такого, що завтра збирається 17 тисяч осіб біля пам»ятника Жукову, і Слава Богу

Также во время брифинга Алексей Кучер сообщил, что ветераны области получат к праздникам специальные выплаты.