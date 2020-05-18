Без полотенец, ковров и мягких игрушек: Минздрав предлагает временно изменить условия работы детсадов

18 мая 2020 г. 15:22
Источник: РБК-Украина
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Минздрав опубликовал предложения по организации противоэпидемических мер в период карантина во время проведения внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), а также работы учреждений дошкольного образования. Министерство предоставило список условий. Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки Украины (МОН) со ссылкой на распоряжение Главного санитарного врача Украины.

Условия, которые предлагают для работы дошкольных учреждений

  • Перед началом работы всем работникам дошкольных учреждений измерять температуру. Если температура тела свыше 37,2 С, то считается, что это признаки вирусного респираторного заболевания и воспитатель к работе не допускается;
  • Температурный скрининг детей проводят при входе в заведение и каждые 4 часа с занесением показателей в соответствующий журнал. Если температура тела свыше 37,2 С, то дети не допускаются к садику. Если температуру обнаружили в течение дня, то ребенка изолируют с соответствующим информированием медиков и родителей.
  • Утренний прием ребенка проводит воспитатель группы вне здания садика. Родители или сопровождающий должны иметь иметь маску или респиратор. Ожидание на территории сада должно быть ограничено.
  • На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками.

На период карантина запрещается использовать:

  • тканевые многоразовые полотенца;
  • мягкие игрушки;
  • ковры с длинным ворсом;
  • находиться в обуви в закрытом помещении.

По уборке помещения в Минздраве предлагают дезинфекцию поверхностей не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий; влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания рабочего дня/смены; проветривание помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривание комнат в течение дня.

Напомним, Кабинет министров Украины 20 мая примет рамочное решение по дате открытия детских дошкольных учреждений, но работа детсадов будет восстановлена с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

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