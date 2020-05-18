Без полотенец, ковров и мягких игрушек: Минздрав предлагает временно изменить условия работы детсадов

Минздрав опубликовал предложения по организации противоэпидемических мер в период карантина во время проведения внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), а также работы учреждений дошкольного образования. Министерство предоставило список условий. Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки Украины (МОН) со ссылкой на распоряжение Главного санитарного врача Украины.

Условия, которые предлагают для работы дошкольных учреждений

Перед началом работы всем работникам дошкольных учреждений измерять температуру. Если температура тела свыше 37,2 С, то считается, что это признаки вирусного респираторного заболевания и воспитатель к работе не допускается;

Температурный скрининг детей проводят при входе в заведение и каждые 4 часа с занесением показателей в соответствующий журнал. Если температура тела свыше 37,2 С, то дети не допускаются к садику. Если температуру обнаружили в течение дня, то ребенка изолируют с соответствующим информированием медиков и родителей.

Утренний прием ребенка проводит воспитатель группы вне здания садика. Родители или сопровождающий должны иметь иметь маску или респиратор. Ожидание на территории сада должно быть ограничено.

На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками.

На период карантина запрещается использовать:

тканевые многоразовые полотенца;

мягкие игрушки;

ковры с длинным ворсом;

находиться в обуви в закрытом помещении.

По уборке помещения в Минздраве предлагают дезинфекцию поверхностей не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий; влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания рабочего дня/смены; проветривание помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривание комнат в течение дня.

Напомним, Кабинет министров Украины 20 мая примет рамочное решение по дате открытия детских дошкольных учреждений, но работа детсадов будет восстановлена с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.