Без риска на дороге. Харьковчане требуют увеличить количество предупреждающих знаков возле школ

Это школа номер 74 на Салтовке. Возле выхода со двора - ни одного предупреждающего знака или дорожной разметки. Здесь, рассказывают жители соседних домов, в течение учебного года ежедневно переходят дорогу сотни детей. В нескольких десятках метров отсюда - есть один пешеходный переход, однако его, уверяют харьковчане - недостаточно, движение на перекрестке слишком интенсивное. Поэтому предлагают установить "лежачего полицейского".

Татьяна:

Ну здесь есть относительно лежачий, когда телефон прокладывали, вон выемка осталась, некоторые притормаживают. А так вообще нужно, там вон есть пешеходный переход, но его сбивают часто. Столбик этот со знаком, несутся.

Анатолий:

На пешеходный переход, этот самый, и они не останавливаются. Это все нужно.

А это территория школы номер 101, рядом есть два пешеходных перехода, но родители настаивают - здесь тоже нужен "лежачий полицейский" или дополнительный знак "Осторожно, дети на дороге!". Несмотря на разметку, водители на этом участке часто не сбавляют скорость, а также выезжают на встречную полосу.

Галина:

Нет, если внуки, то я всегда сопровождаю даже семилетнего ребенка, я ему не разрешаю здесь переходить.

В августе в Украине стартовал месяц безопасности дорожного движения. Особое внимание, рассказывают в харьковской патрульной полиции, они будут уделять именно безопасности детей. Уже ведутся работы по обследованию территорий возле детских садиков и школ, уверяют копы. Полицейские прежде всего проверяют качество дорожного покрытия, а также наличие светофоров и необходимых дорожных знаков.

Евгений Петров, ст. инсп. безоп. дор. движ. УПП Харькова:

За результатами обстеження інформація про виялені недоліки буде направлена до профільних Департаментів Харківської міської ради для вжиття відповідних заходів коммунальними підприємствами.

На сайте городского совета харьковчане регулярно регистрируют петиции с просьбой установить дополнительные дорожные знаки возле детских садиков и школ в разных районах города. В мэрии уверяют, эти инциативы учтут во время разработки плана по установке технических средств организации дорожного движения на ближайший год, равно как и рекомендации копов. Кроме того, по словам патрульных, в детских учебных учреждениях расскажут как избежать опасности на дороге во время специальных уроков.

Андрей Сикаленко, ст. инсп. отд. связей с общ. УПП Харькова:

Розроблені плани-графіки, які затверджені керівниками районних відділів освіти та керівництвом патрульної поліції в місті Харкові будемо діяти згідно графіку. Загалом фахівці нашого відділу відвідують від 3 до 5 навчальних закладів кожного дня.

За 7 месяцев этого года произошло 132 ДТП с участием детей, сообщают в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. В результате этих аварий пострадало 140 детей, 10 - погибло.