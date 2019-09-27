Без света во время снегопада не останутся. В Мерефе началась реконструкция электросетей

Скачки напряжения и отсутствие света после ураганов и снегопадов. На проблемы с электроснабжением жители Мерефы жаловались регулярно, рассказывают в горсовете. Енегетики объясняют, сети были построены здесь еще полвека назад и давно устарели. Чтобы решить существующие проблемы, начали реконструкцию. Работы проводятся сразу на нескольких улицах

Вадим Зыбнев, первый заместитель Мерефянского городского головы:

Це вулиці Чайковського, вулиця Заборянська та вулиця Річна. Це, насамперед, в першу чергу, надасть змогу покращити послуги з електропостачання аж 400 абонентів, які живляться на цьому участку.

Качество электроэнергии стало стабильным по сравнению с тем, что раньше было, так что отзывы только хорошие.

По проекту планируется установить около 400 новых железобетонных опор и заменить более 20 километров проводов. Самое главное - успеть до зимы, отмечают специалисты. Это поможет сделать энергопитание надежным даже во время сложных погодных условий.

Станислав Титаренко, начальник Мерефянского районного отеделения:

В ході реконструкції виконується повна заміна повітряних ліній низьковольтних із самоутримним ізольованим проводом. Також замінюються 2 трансформаторні підстанції на більш сучасні та вводиться в роботу нова розвантажувальна підстанція для того, щоб в часи максимумів дозволити постачати більш якісно електроенергію.

Реконструкция проводится в два этапа, подчеркивают в компании "Харьковоблэнерго". Первый планируется завершить в начале октября, второй - месяц спустя. Одновременно с техническим переоснащением сетей энергетики установят на опорах линии электропередач новые счетчики.