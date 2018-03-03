Без тепла 84 здания и больница. Порыв тепломагистрали на улице Чернышевского

Виктория живет на улице Мироносицкой. Женщина жалуется, что совсем замерзла в собственном доме, ведь там всего лишь 12-ть градусов тепла. Более-менее комфортно чувствует себя лишь на кухне, вблизи от газовой плиты, рассказывает она. Женщина достала все обогреватели и теплые вещи, но этого оказалось мало

Виктория

Но спать ужас. Вот я столько одела на себя этих свитеров и замерзаю, мерзнут ноги. И не знаешь как одеться, когда выходишь на улицу потому что ты в доме замерз.Накануне на соседней улице, Чернышевского, произошел порыв на тепломагистрали. Из-за дыры в трубе без отопления остались 84 жилых дома и несколько больничных учреждений. Среди них и 27-я городская больница. После обеда в учреждении еще было довольно тепло, рассказывает Алексей Бойко, заведующий отделением терапии. Сохранять тепло помогают стены - они толще, чем у панельных домов, к тому же первые меры уже были приняты

Алексей Бойко, зав. отделением терапии

У нас есть обогреватели, у нас есть дополнительные одеяла, которые розданы пациентам. Максимально прекращен поток пациентов – скорой помощи перенаправлены в другие лечебные учреждения. Также выписка была более массивной и те кто мог быть выписан под. наблюдение участковой службы – были выписаны.

С самого утра на месте порыва работают коммунальщики. Они откачивают воду и проводят сварочные работы. Ремонт планируют проводить без вскрытия грунта через люк, пояснила глава администрации Киевского района Нелли Казанжиева

Нелли Казанжиева, глава администрации Киевского района

Тепло в дома во сколько примерно может вернуться?- Ну, к вечеру, к десяти, к одиннадцати. Система… для того, чтобы наповнилась система нужно три часа – четыре

Устранить дефект должны до 17-ти часов вечера, пообещала Казанжиева. Поэтому вечером батареи в домах и учреждениях социальной сферы должны потеплеть. Хотя опыт нескольких предыдущих аварий на тепловых сетях сделал харьковчан не слишком доверчивыми к словам чиновников