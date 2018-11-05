Без тепла и горячей воды: отопительный сезон-2018 для жителей пятиэтажки в Немышлянском районе до сих пор не начался

Жители дома по улице Ощепкова 14/2 жалуются: вроде по графику их дом подключили к отоплению, но на самом деле, ни дня с начала отопительного сезона тепла в их домах не было.

Владимир Нестерюк, житель дома Ощепкова 14/2

Мы же тепла не получали ни одного дня. Более того - интересно, когда спустились в подвал нашего дома, слесаря коммунводопровода, они обнаружили, что закрыты задвижки. Не проводилось самое простое техническое обслуживание, которое предваряет саму процедуру подключения к теплу. То есть задвижки закрыты с прошлого отопительного сезона, приржавевшие.

В квартирах меньше десяти градусов тепла – люди спасаются от холода, кто как может: одни бутылки воды греют, другие включают газ или обогреватели. К этому добавилась еще и проблема отсутствия горячей воды, которую выключили в конце октября.

Валерий Золотарев, пенсионер

Я кручу электроэнергию: я включаю кондиционер на отопление, иначе б там… Ну, а так температуру где-то 16-18 градусов держу. Я ж не могу его целые сутки гонять: я включу на час-полтора – выключил. Извините, с первого числа (сегодня пятое) у меня уже 43 киловатта накрутило.

Татьяна Бекетова, пенсионерка

Болею, вон - слезы идут, с носа капает, горло болит, холодно. Спать ложусь, закутываюсь двумя- тремя одеялами. Бутылки воды нагрею, бутылками обложусь и вот это так ложусь так спать. Холодно в квартире - невозможно, если есть 5-6 градусов, то хорошо.

Несмотря на холодные батареи, квитанции за отопление приходят. Да еще и с такими счетами, которые пенсионеров просто пугают. Людмила говорит, у нее сорок три года непрерывного стажа работы. Она работала и в сфере инженерии и возглавляла библиотеку. И сейчас пенсионерка свою жизнь может охарактеризовать только как выживание.

Людмила Чубарова, пенсионерка

Ціни уверх, пенсія униз стала, можна сказати. Копійки добавили, ну що 1700 - хіба це пенсія? Ну, що вам сказати, викручуюсь – менше їм, похуділа на 15 кг. Економлю дуже на всьому. От їм не м'ясо, а, допустим, вим’я коров’яче, не рибу, а хребти риб’ї, от мойву покупаю. Що подешевше.

В Харьковских тепловых сетях сообщают: причина отсутствия горячей воды и отопления заключается в неисправности теплотрассы и внутриквартальных труб. В ХТС уверяют, что отопление дадут во вторник, а воду - вечером, после того, как отремонтируют трубы. Сейчас в городе около 4-х сотен домов еще не получают тепла.