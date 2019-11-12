Без тепла и горячей воды: в каких общежитиях студентам приходится мерзнуть

В то время как за окном температура воздуха едва достигает 10 градусов тепла, а ночью опускается до нуля - студенты некоторых общежитий до сих пор мерзнут в своих комнатах. Спать приходится под несколькими одеялами и надевать на себя все самое теплое, дабы не заболеть, рассказывает Анастасия. Девушка живет в одном из Каразинских общежитий. Говорит временами в комнатах бывает холоднее, чем на улице.

Анастасия, второкурсница ХНУ имени В. Каразина

В толстовках, в свитерах, в носках теплых. В универе говорят, что отопление будет ещё неизвестно когда потому, что у самого декана ещё его нет.

Впрочем, студенты надежды не теряют, поэтому шутят, что пока морозов нет - можно и потерпеть. Дмитрий живет в том же общежитии, что и Настя, его беспокоят не так холодные стены, как отсутствие горячей воды.

Дмитрий, первокурсник ХНУ имени В. Каразина

- Немає гарячої води. - Як довго немає гарячої води? - З вересня немає гарячої води. - як ви грієте, чи що? - Хтось гріє хтось закаляється.

А вот у Кати горячая вода есть, а тепла в комнате - дудки. Отопление, рассказывает девушка в семейном общежитии университета городского хозяйства включили вовремя, но потом почему-то внезапно выключили. Поэтому тем временем пока ВУЗы, как считает девушка, экономят на отоплении, студентам приходится тратиться на лекарства.

Екатерина, пятикурсница ХНУГХ им. А. Бекетова

Утепляемся, халаты, носки, тапочки, всё как надо, но, к сожалению, да, сейчас прохладно, но как-то выживаем.

А вот девушкам, которые арендуют комнаты в общежитии колледжа текстиля и дизайна повезло больше, говорят мерзнуть не приходится и друзьям из медицинского университета и в институте банковского дела.

Даша, первокурсница ХТЭИ

Опалення ввімкнули першого листопада і в комнатах тепло та й взагалі тепло по всьому гуртожитку.

Кое-где настежь открытые окна в общежитии медиков подтверждают - здесь студенты действительно не мерзнут.

Анна, четверокурсница ХНМУ

Так включили опалення, все дуже добре в кімнатах дуже тепло. Так, гаряча вода є.

Анна, интерн

- Все є, все добре. - Яка температура приблизно в кімнаті? - 25 градусів.

В горсовете же уверяют, что работы по подключению тепла продолжаются. И по данным КП «Харьковские тепловые сети», уже 97,89% зданий и объектов социально-культурной сферы в Харькове подключены к отоплению состоянию на 10:00.