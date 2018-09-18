Без воды в квартире, но с рекой во дворе. Как жители около 15-ти домов в Немышлянском районе остались без воды?

Некий местный источник, к нему жители около пятнадцати домов Немышлянского района приходят с ведрами и баклажками - чтобы набрать себе воды хотя бы для технических нужд. Ибо во всех этих домах она исчезла еще сутки назад. А причина тому рассказывает одна из местных жительниц Зинаида Цись, недавний прорыв трубы в одном из домов. По словам Зинаиды, тогда приезжали две аварийные бригады, последняя пыталась перекрыть воду около пяти часов, чтобы та не заполняла подъезд, но тщетно, говорит женщина.

Зинаида Цись, местная жительница

Но, ничего не получилось - потому-что все заглушки, которые находятся по периметру, они все прогнили и воду нельзя перекрыть. Поэтому получилось, что. Чтобы как-то убрать напряжение воды с подъезда они взяли, переключили на пожарный гидрант. И теперь весь этот напор воды выливается по улице.

Несмотря на то, что основной поток воды выливался на улицу, люди жалуются, что уровень воды в люках достиг метра и начал подмывать фундамент.

Наталья Лазаренко, местная жительница

Сейчас у нас вода течёт через верх, подвалы переполнены. У соседей скоро, наверное, начнёт подниматься вообще пол. Вообще ужасное состояние и вся улица в воде, наверное, уже можно корабли пускать потому-что там очень много воды.

Больше всего местных возмутили меры безопасности, которые установили вокруг люка, из которого течет вода. Рабочие вставили в него ветку и отодвинули бетонный люк, говорит Александр Цись. Неравнодушные уже сами повесили ограничительную ленту, но это не поможет, если какие-то дети, которых здесь немало, полезут к люку.

Александр Цись, местный житель

Прошло время, вылито я не знаю, сколько воды, ну река большая - это наши деньги с нас же их и вычтут.

Впрочем, по словам представительницы "Водоканала" Илоны Дикой, за всю воду, которая уже успела вытечь - жители платить не будут, как и за ремонт.

Илона Дикая, зам.нач. участка Немышлянского р-на с тех.обслуживания внутридомовых сетей КП «Харьковводоканал»

Действительно есть течь на вводе, на Пятигорском 2, это наружная сеть. Завтра идем в работу и внутридомовые сети и наружные, совместно будем менять трубу. Сегодня договорились с первой квартирой - подымем полы, проходит труба под полами, перекроется вода и будем устранять аварию.

Но о том, что придется срывать пол в квартире, ее владелица - Татьяна Краснощек говорит, что слышит впервые.

Татьяна Краснощек, местная жительница

Полы никто не говорил мне, что будут срывать, может открытый люк, который у меня сейчас будут там что-то делать. А полы чтобы срывали - никто мне об этом ничего не говорил.

Как выяснилось, пол действительно срывать не пришлось. По словам местных, работники КП «Харьковводоканал» приехали утром и ликвидировали прорыв, не прибегая к разрушительным методам.