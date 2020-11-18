Без залога: почему арестованному криминальному авторитету изменили меру пресечения, и где он находится сейчас

Харьковский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отменил постановление суда первой инстанции в отношении уголовного авторитета Вадима Изотова, который около 4-х лет числился в розыске и недавно был задержан в Сумах правоохранителями.

Так, меру пресечения, избранную Изотову судом первой инстанции, изменили, лишив его права освобождения из-под стражи под залог в 440 тысяч гривен.

Вместе с тем его защитники заявляют о том, что местонахождение их подзащитного сейчас неизвестно.

Как заявил один из адвокатов Вадима Изотова Виталий Слинько, его подзащитного сотрудники правоохранительных органов вывезли из харьковского СИЗО №27 совершенно непонятно, на каких основаниях.

По его словам, последний раз своего подзащитного Слинько видел на заседании Дзержинского райсуда, когда ему избирали меру пресечения.

Сейчас же получить какую либо информацию о местонахождении “Изота” его защитники не могут.

Виталий Слинько рассказал, что сразу же после решения суда, где Вадиму Изотову избрали меру пресечения с возможностью внесения залога в виде 439 тысяч гривен, залог был внесен, и уже 16 ноября адвокаты приехали под стены следственного изолятора, дабы забрать Изотова.

Но в учреждении документы принимать отказались и сообщили, что мужчины в СИЗО нет.

Недавно стало известно, что суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и изменил меру пресечения Вадиму Изотову на содержание под стражей без права внесения залога.

На заседании по рассмотрению апелляции, по словам адвоката Изотова, его подзащитного не было, и даже выйти с ним на видеосвязь в зале суда не удалось.

Как сообщили новостям АТН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, апелляцию правоохранители подали, потому что были не согласны с решением суда, так как изначально просили избрать Вадиму Изотову меру пресечения без возможности внесения денежного залога.

По поводу местонахождения криминального авторитета от пресс-службы никакой информации АТН узнать не удалось.