Бездорожье на Сумской трассе. Когда дорожники обещают отремонтировать дорогу Харьков-Ахтырка?

25 апреля 2018 г. 19:14
Автор: Лариса Говина
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Дорога Харьков-Сумы. На её состояние водители жалуются постоянно, но масштабного ремонта здесь не было годами. Проблем с проездом, говорять водители, нет только на участке от Окружной до поселка Ольшані, через Солоницевку и Пересечное. Дальше - куча ям. попав в которіе, можно даже потерять колеса. Одни из самых ужасных отрезков - возле сел Купьеваха в Богодуховском районе и Ходунаевка, что на границе с Сумщиной. Там, рассказывают автомобилисты, двигаться со скоростью больше 40 километров в час опасно, ночью лучше ехать еще медленнее.

Максим и Владимир:

Вся дорога плохая, надо делать обязательно. До Сумской области это невозможная дорога, просто караул, так что надо делать её по-любому, и чем быстрее, тем лучше. Потому что мы ездим туда в командировки.

Александр:

Сумські ями отакі, особенно Ходунаєвка, там єсть таке, там от так. По шию! Хай роблять.

Роман:

Каждый год делают маленькие участки, 100 метров делают, 200 метров не делают, 3-й год делают дорогу, но по чуть-чуть делают, дорога плохая, дальше за Ольшанами вообще плохая.

Чиновники обещают, что в этом году долгожданные масштабные дорожные работы на Сумской трассе проведут. Ремонт начали накануне, постепенно будут продвигаться от поселка Двуречный Кут до границы с соседней областью. На реконструкцию дороги Харьков-Ахтырка планируют потратить около 800 миллионов, говорят в областнйо Службе автомобильных дорог, полученных из госубюджета в рамках целевой программы.

Сергей Пляка, зам. нач. Службы автомобильных дорог Харьковской области:

Ложим нижний слой и здесь же планируется устройство верхних слоев. Все 81, 7 км до границы Сумской области, технология разная, если здесь основание держит, здесь только новые слои асфальтобетона, то у нас около 18 километров, где надо менять полностью основание, усиление основания будет проходить методом холодного ресайклинга.

Дорожники уверяют, что нового покрытия дороги в направлении сум хватит на 5 лет. Завершить работы в этом году харьковские ремонтники планируют не только на дороге Харьков-Ахтырка, а и на трассах Чугуев-Купянск-Меловое и Харьков-Змиев-балаклея-Гороховатка.
 

Видео: 

Когда дорожники обещают отремонтировать дорогу Харьков-Ахтырка? - 25.04.2018

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