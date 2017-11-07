Бездорожье от Горгаза. Жители улицы Партизанской страдают от ям, возникших после работ газовщиков

Время отращивать крылья, шутят жители домов, расположенных по улице Партизанской. Чтобы не нырнуть в грязевое болото, людям приходится идти по самому краешку дороги, балансируя и цепляясь за заборы.

Вот видите, какие сапоги? - Калоши. В резиновых галошах. - Коляски, пакеты с продуктами, перепрыгиваем, переносим, и ребенка несем. - А дети в школу идут - бахилы одели, прошли под кульки, проходят, там снимают и идут в школу.

Выходить на середину дороги люди не решаются. Ведь здесь тонут даже машины. Почти оторванный бампер на «Мерседесе» - результат недавних попыток извлечь автомобиль с грязевой ловушки.

Сергей, водитель «Мерседеса»:

Ехал оттуда, по переулку, и передним колесом тоже провалился, ну, машина отак села, то есть по колено, колеса ушли.

Валерий Долженков едва ли не каждый день помогает водителям, которые застряли здесь в грязи. Говорит: принять грязевую ванну в этой яме посреди дороги можно запросто.

Валерий Долженков, водитель КАМАЗа:

Вчера вытаскивал – «Шкода», здесь тоже села, в том же самом месте. Вырвал полностью бампер, полностью вырвал, ну а что я ему сделаю, если потянул его КАМАзом. На метр, машина даже не достает до твердого.

Ямы почти у каждого двора - результат работ, которые здесь проводила газовая служба. Разрывать дорогу начали еще в сентябре. Меняли газовую трубу. Последующие работы начались, когда закончилась сухая погода, жалуются люди.

Наталья Степурко, местная жительница:

Копали приямки в шахматном порядке, понятное дело, что землю они ссыпали рядышком и когда пошел дождь, уже начали засыпать под дождем и начали засыпать с жижей. И мужчина шел, по колено прям нырнул в эту яму.

Выяснить, когда же они снова смогут спокойно передвигаться своей улице, люди отправились в «Харьковгаз». Ведь, говорят, по закону именно тот, кто нарушил благоустройство, должен его и восстановить.

Виталий Ус, юрист:

По закону Украины про благоустрій населених пунктів там говориться о том, что в случае порушення елементу благоустрою така особа має, по-перше, отримати дозвіл на порушення благоустрою, по-друге, цей дозвіл має містити строки відновлення попереднього становища перед порушенням благоустрою.

Беседа с газовщиками получилась не очень приятной. Оказалось, что разрешения здесь не получали, кивали на подрядчика, имени которого не запомнили. После длительного спора, говорят люди, в «Горгазе» согласились прислать грейдер чтобы разогнать грязь. Но жителям улицы Партизанской этого было мало. Дорога у них была засыпана гравием, делали за свой счет.

Вот, смотрите, вот этот щебень, который упорно не хотят видеть в газовой службе, и говорят, что щебня не было. Это ни что иное, как обычный щебень на дороге, вот я уменьшаю фотографию, вот, пожалуйста - перспектива всей дороги. Это вот такое у нас было покрытие.

В «Горгазе» о проблеме знают, сообщили новостям АТН. Починить все не позволяли погодные условия, на прошлой неделе все время шел дождь. Сегодня к проблемному участку выехало руководство, чтобы оценить объем работ. Как только позволит погода, сюда пришлют грейдер, чтобы разровнять дорожное покрытие. Щебень уже будет следующим этапом восстановительных работ. Все обещают сделать в максимально короткие сроки. Единственное, что может помешать планам - осадки. Между тем люди настроены даже судиться с учреждением, если дорожное покрытие не возобновят.