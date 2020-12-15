Безопасное падение: как не травмироваться на льду

В последние дни преодолеть любую дорогу, не упав из-за тротуаров, покрытых льдом, могут далеко не все.

Реабилитолог и тренер Анатолий Якимчук, который много лет работает с теми, кто получил травмы во время падений, отмечает: следует обращать внимание на мелочи.

Больше всего страдают те, у кого скользкая обувь, неудобная верхняя одежда, которая сковывает движения, и те, кто спешит. Очень часто люди, падая, думают о том, чтобы не разбить дорогущие телефоны, не испортить одежду, а перед всем должны думать о своем здоровье. Таких историй за годы практики, говорит, слышал немало.

Анатолий Якимчук, тренер, реабилитолог

Во-первых, я бы обратил внимание на обувь. Она должна быть плоской, максимально рифленой, желательно резиновой, что уменьшает скольжение. Ходьбу нужно сделать маленькими, но уверенными скользящими движениями. Не подымать высоко носок, как будто мы едем на лыжах, и идти очень уверенно.

Мужчина отмечает, что не следует брать с собой стеклянные предметы, которые при падении могут разбиться и порезать тело человека, не одевать наушники и не перебегать скользкую дорогу перед автомобилями, ведь водитель просто не успеет притормозить.

Зато реабилитация после переломов конечностей длится месяцы, поэтому лучше попробовать их избежать. И для этого, по словам Якимчука, существуют несложные правила, которые могут минимизировать силу падения. Когда человек идет по льду и теряет равновесие, то, что прежде всего он должен сделать, – попытаться прижать руки к туловищу, а голову наклонить вперед, а колени согнуть, пытаясь присесть.

Анатолий Якимчук, тренер, реабилитолог

Если нас несет вперед, то мы сгибаем коленочки и падаем на одну сторону и пытаемся кувыркнуться через правое плечо, не касаясь головой пола. Если падение идет назад, ножка уходит вперед, тоже мы садимся-падаем, группируемся - подбородок к груди, ручки - сюда и падаем на левую сторону. Это суть безопасного падения - руками мы не ловим воздух, на прямые руки мы не падаем, мы всегда должны самортизироваться, как пружинка, и ножки всегда должны быть согнутые.

Надо стараться избежать удара спиной, животом и вытянутыми руками. Если человек упадет на спину, то может повредить позвоночник: а это одна из самых сложных и длительных в лечении травм.

Кстати, если человек травмировался на улице, то юристы советуют обращаться в суд. Ведь коммунальщики или владельцы магазинов, супермаркетов или учреждений должны посыпать прилегающую территорию песком или счищать лед.

Роман Чумак, юрист

Треба зафіксувати факт падіння. Можна звернутися до правоохоронців або власне, звернутись безпосередньо до лікарні, де лікар повинен записати причину такої травми. Це повинно бути записано у якості падіння - внаслідок падіння. Потрібно запастися обов’язково доказами. Це можуть бути свідки, тобто люди які проходять поруч, це можуть бути, наприклад, фотографування того місця, і звичайно, потрібно збирати докази вашого лікування і розмір вашого морального збитку.

Впрочем, признают юристы, выплаты из-за падения в Украине незначительны: размеры компенсаций не превышают несколько десятков тысяч гривен.

Зато, скажем, в Америке существуют даже специальные узкопрофильные адвокаты, ведущие подобные дела. Ведь там за травмирование человека страховые фирмы выплачивают сотни тысяч долларов.