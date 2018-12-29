Безопасность на праздники. В Новогоднюю ночь охранять порядок в Харькове будут 2300 полицейских

Рождественско-новогодние мероприятия в Харьковской области начались 24 декабря, когда Украина отмечала Рождество по Григорианскому календарю, поэтому в усиленном режиме несения службы в общественных местах правоохранители работают уже несколько дней. Правоохранители обеспечивали порядок не только во время проведения богослужений в 3 храмах, но и затем, уже 26-го декабря, на открытии главной елки города.

Сергей Бирбасов, начальник УПД ГУНП в Харьковской области:

Участь у заходах прийняло близько 15 тисяч громадян. Публічний порядок підтримували 200 працівників поліції. На теперішній час порушень публічного порядку не було.

Главные празднования в Новогоднюю ночь будут проходить в центральной части Харькова. По предварительным расчетам полицейских, участие во всех мероприятиях могут принять почти 90 тысяч человек. Одна из самых массовых развлекательных программ планируется в парке Горького, говорят правоохранители, там будут дежурить 80 сотрудников полиции. Масштабное мероприятие - празднование на площади Свободы будут охранять несколько сотен правоохранителей.

Сергей Бирбасов, начальник УПД ГУНП в Харьковской области:

Зустріч нового 2019-го року на майдані Свободи. Приблизна очікувана кількість працівниками поліції – до 35 тисяч громадян. Публічний порядок будуть підтримувати 300 працівників поліції, а також військовослужбовці Національної гвардії України.

Для охраны массовых мероприятий привлекут специалистов кинологического центра Главного управления Нацполициии в Харьковской области и взрывотехников. Всего в Новогоднюю ночь на улицах города и населенных пунктах области, в частности, в харьковском метрополитене, на железнодорожных станциях и в других общественных местах будут дежурить 2300 сотрудников полиции, военнослужащие Нацгвардии и курсанты высших учебных заведений.