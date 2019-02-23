Безопасность во время "Марша злых харьковчан" будут обеспечивать более 100 полицейских

Сегодня под стенами Харьковского горсовета харьковчане соберутся на акцию протеста против неисполнения решения суда об отмене подорожания проезда в метро и городском электротранспорте.

Как сообщалось, организаторами мероприятия под названием «Марш злых харьковчан» являются активисты Харьковского антикоррупционного центра.

Полицейские готовы к обеспечению правопорядка во время акции протеста.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ожидается, что в мероприятии примут участие до 500 человек.

Охрану публичной безопасности и порядка будут обеспечивать 120 полицейских.

Харьковские полицейские призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.