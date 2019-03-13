Безопасность во время поездки: харьковская служба такси повышает требования к авто

Предоставить гарантию заказчику, что по выбранному тарифу будет подаваться авто определенного класса – основная цель нового проекта службы такси «30-40».

На данный момент украинские потребители, пользуясь услугами такси, могут самостоятельно выбрать тариф, как правило – «эконом», «стандарт» или «бизнес». Однако автомобиль, который приезжает по заказу, зачастую – настоящая лотерея. И даже в категории «стандарт» может оказаться машина, выпущенная еще во времена СССР, разумеется, не в самом лучшем состоянии.

В службе такси «30-40» посчитали, что такой подход несправедливый по отношению к заказчикам, поскольку выбирая тариф, пассажир рассчитывает на высокий уровень обслуживания и безопасность во время поездки. Ожидания клиента, считают в «30-40», должны быть оправданы, поэтому поставили перед собой амбициозную цель: внедрить на украинском рынке перевозок новый стандарт обслуживания потребителей. Для этого ввели более высокие требования к состоянию авто и его классу.

«Теперь в тарифе «Эконом» все автомобили службы «30-40» соответствуют классу марок Daewoo или Lada 2000-2015 года выпуска. В тарифе «Стандарт» - маркам Hyundai и Skoda 2005-2018 года выпуска. В тарифе «Комфорт» - авто C и D от 2008 года выпуска, а в тарифе «Бизнес» - D и E класса», - сообщил учредитель службы такси «30-40» Руслан Сайфулин.

Также Сайфулин подчеркнул: у пассажиров должна быть не только возможность выбора тарифа, но и уверенность в комфорте и безопасности во вреям поездки.