"Безумная нагрузка". Областной инфекционной больнице очень нужны врачи

Громкое увольнение в облгосадминистрации. Свою должность теряет заместитель председателя ХОГА, отвечавший за медицину - Михаил Черняк. Между тем в областную инфекционную больницу очень нужны специалисты. Их теперь ищет даже губернатор Алексей Кучер призывами через Интернет.

С начала эпидемии коронавируса всех больных и с подозрением на COVID-19 начали доставлять в областную инфекционную больницу. В связи с нагрузкой, а еще из-за увольнений и болезней медицинского персонала, "инфекционке" стало не хватать кадров. За последние две недели удалось найти семерых медсестер и двух врачей-анестезиологов. И те оба уже успели заболеть, правда, не коронавирусом. Так что огромная проблема нехватки врачей остается. Кстати, из 32 заболевших медицинских работников инфекционной больницы уже преодолели болезнь 14. Заболел и единственный паталогоанатом, который делал вскрытия в морге. И теперь они просто не делаются.

Наталья Попова, советник председателя ХОГА:

Нагрузка остается безумная. Нехватка штата. Переработка. Это никто не скрывает. Поэтому мы уже кричим - медики должны, в них нуждаются, прийти на помощь.

В Украине не предусмотрена принудительная система перевода врачей из одного медицинского учреждения в другое. Это дело исключительно добровольное. Пополнить штат 22-й больницы - то есть областной "инфекционки", призвал сегодня даже губернатор.

Алексей Кучер, председатель ХОГА:

Ви дійсно дуже потрібні: анестезіологи, інфекціоністи, кардіологи, ренгенологи, пульмонологи, медичні сестри, лаборанти. Ми чекаємо на вас. Розроблений юридичний механізм оформлення і оплати праці.

Медицинским сотрудникам, работающим с ковиднимы больными, предусмотрена 300-процентная надбавка. В Харькове эти деньги за апрель уже полностью выплачены, утверждает советник губернатора Наталья Попова. Ну а на призыв работать в 22-й больнице уже появился отклик.

Наталья Попова, советник председателя ХОГА:

Мы рады тому, что за вчерашний вечер, эта цифра мала на первый взгляд, но она есть, уже позвонили шесть медиков. Сегодня звонили из Изюма, Чугуева. В частности, вот, сегодня звонили медсестры. Уже приедут в отдел кадров, и мы надеемся, что с ними быстро смогут заключить договора.

Следует еще добавить, что за последние сутки в Украине зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом - 588 человек.