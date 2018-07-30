Безжалостное убийство беззащитного зверька. Студент ХНУВД продемонстрировал свою силу

Демонстративное убийство летучей мыши со смайликами и игривыми комментариями. Видео, где студент третьего курса университета внутренних дел издевается над бедным животным, а затем безжалостно его убивает, всколыхнуло сеть. Видео опубликовал блогер Кирилл Яковлев. Юноша пытается привлечь внимание общества к этой выходке и донести насколько это ужасно

Кирилл Яковлев, активист

Будущий полицейский не может себя так вести. Тем более, реформа полиции и так не удалась, а с такими курсантами светлого будущего нам вообще не ждать. Для меня вообще неподобающе выглядит, когда сильный человек , особенно, если он считает себя мужчиной, издевается над слабыми. Тем более, если это летучая мышь

На видео можно наблюдать, как обидчик пытается помочь животному, которое просто лежит на полу и громко пищит. Затем он ловит летучую мышь куском картона и демонстрирует зубы. А потом, когда животное пытается убежать со словами «Придумал, как ей помочь» - безжалостно топчет ее ногой и демонстрирует кровавые следы. Такое поведение чаще всего является реакцией на взаимодействие с близким кругом общения, отмечает психолог Татьяна Головко

Татьяна Головко, психолог

Однозначно, есть сейчас факт подтвержденный, что пройти бесследно это не может. Скорее всего, это будет как-то еще где-то продолжаться. Поэтому, только находить причину и работать

В университете внутренних дел подтверждают, что это действительно их студент. Парень по имени Карим учится на третьем курсе, факультета номер шесть. Впрочем, подчеркнули в учебном заведении, он не является курсантом - это студент, который учится по контракту. На данный момент планируется провести проверку по данному факту, впрочем, какие последствия ждут безжалостного обидчика – решать будет исключительно руководство университета, исходя из результатов проверки. Впрочем, в социальных сетях сотни пользователей требуют немедленного исключения Карима, так как по их мнению, парень с такими наклонностями не может иметь отношения к учебному заведению, которое готовит будущих правоохранителей