Биотуалет – привычный комфорт вне дома®

Переносные биотуалеты позволяют избегать неудобств, которые терпят дачники и владельцы частных домов без канализации. Они стали находкой для людей, отправляющихся в долгое путешествие на автомобиле или пешком. Компактный размер и приятный современный дизайн наряду со всеми необходимыми функциями превратил их для многих в одну из необходимых вещей.

Какие они бывают

Переносные биотуалеты в зависимости от используемых в них наполнителей делятся на:

Химические;

Биологические;

Торфяные.

Все они состоят из двух пластмассовых бачков, которые могут значительно отличаться объемами. Они легко отсоединяются друг от друга. Верхний бак выполнен в форме унитаза с крышкой и ёмкостью с водой. Нижний наполнен определённым составом, под воздействием которого происходит переработка отходов.

Отдельные модели имеют индикаторы уровня воды, блокировку рычага спуска, который препятствует распространению нежелательных запахов. Благодаря своим небольшим габаритам, они отлично помещаются в багажник автомобиля.

Для сборки требуется соединить его отдельные элементы и заполнить сливной бачок водой или специальным раствором. При этом в нижнюю половину заливают специальный зелёный состав, который разбавляют двумя литрами воды. Заполнив оба бака жидкостями, их скрепляют между собой с помощью фиксаторов.

Очистка такого туалета проводится через отрезок времени, зависящий от объема нижнего бачка и количества пользователей. Не допускается использовать биотуалеты с водой на улице в холодное время года.

В химических в нижнем бачке помещаются формальдегидные растворители, которые являются достаточно токсичными и поэтому их можно использовать только при условии слива в канализацию.

В биологических туалетах в роли наполнителя выступает специальный состав на основе микроорганизмов. Это позволяет использовать продукты переработки в качестве минерального удобрения. Поэтому данный вид популярен у дачников и в загородных домах.

Торфяные – это безводные туалеты. В них отходы засыпаются смесью из торфа, опилок и композиционных добавок. Это самый дешёвый, и экологически безопасный вариант. Он подходит для установки и в доме и на улице.

Существует туристический вариант биотуалета с пакетом, в котором вместо пластиковой нижней ёмкости используется полиэтиленовый пакет, поэтому он имеет небольшой вес, что в походных условиях очень удобно.

Есть и электрические переносные биотуалеты. Они мало чем отличаются от стационарных и являются самыми дорогими. Их можно использовать в помещениях, где есть возможность подключения к питанию.

От чего зависит выбор

Переносные устройства выбирают с учётом количества и возраста будущих пользователей. Поэтому приходится обращать внимание:

На высоту сидения, особенно когда есть маленькие дети;

Наличие дополнительных функций, таких как электрическая помпа или двухсторонний смыв;

Объём баков.

Процесс выбора портативного биотуалета сугубо индивидуальный. Однако не лишним будет послушать отзывы тех, кто уже успел ими воспользоваться. В эксплуатации наиболее удобными являются модели с большим объёмом нижнего бака, который можно опорожнять не чаще одного раза в неделю.

Перед покупкой подумайте, в каком помещение и как вы будете его устанавливать. Если вы хотите его поставить на даче, то можно остановить свой выбор на компостирующей модели. Если же местом размещения будет стандартная уборная, то лучше купить туалет с микроорганизмами.

Для любителей путешествовать на автомобиле подойдут химические биотуалеты. Они наиболее компактные и лёгкие, что позволяет с лёгкостью перевозить их на большие расстояния.

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