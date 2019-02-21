Бизнес-Линк — профессиональная помощь в оформлении документов для обучения в Англии ®

21 февраля 2019 г. 18:27
5 просмотров

Европейское образование неизменно сохраняет свою престижность — так, выпускники английских ВУЗов могут рассчитывать на получение хорошей работы практически в любой стране мира. Еще один бонус обучения в британском ВУЗе — это быстрое и легкое освоение английского языка в совершенстве.

Учиться в Англии могут не только граждане страны, но и молодые люди из других государств — в частности, из Украины. Образовательное агентство Бизнес-Линк, ознакомиться с которым можно по ссылке https://www.edukation.com.ua/visas.html, на протяжении многих лет помогает детям, подросткам и молодым людям отправиться на обучение в Великобританию — и без проблем разобраться во всех тонкостях получения въездных документов.

Обучение в Англии — какие бумаги необходимо собрать?

Для того, чтобы отправиться в Англию на длительный срок ради обучения в ВУЗе, необходимо получить студенческую визу — она называется General Tier 4. Позаботиться о ее оформлении лучше заранее — максимальный срок рассмотрения составляет 60 дней, но с учетом непредвиденных ситуаций подавать документы лучше всего за 3 месяца до поездки.

Для получения визы нужного типа студентам из Украины понадобится предоставить в посольство:

  • копию своего паспорта и загранпаспорт вместе с подготовленной копией;
  • заполненную анкету и документ CAS, подтверждающий, что место в английском ВУЗе уже предоставлено;
  • полный набор документов, послуживших основанием для поступления в учебное заведение;
  • сертификат IELTS в оригинале;
  • справку из банка;
  • некоторые другие документы.

Разобраться во всех нюансах своими силами можно, но довольно трудно, особенно если запас времени ограничен. Поэтому намного удобнее будет обратиться за помощью в Бизнес-Линк — агентство специализируется на оформлении виз в Британию более 20 лет и прекрасно знает все тонкости и нюансы процедуры.

С визами какого типа может помочь агентство?

Бизнес-Линк специализируется не только на студенческих визах Tier 4, но и на других въездных документах. В частности, при помощи компании можно оформить:

  • детскую краткосрочную визу для изучения английского языка;
  • визу уровня TIier4 для несовершеннолетнего — такие документы оформляют для детей, которые отправляются в закрытую школу-пансион.

Британия предъявляет достаточно строгие требования к иностранцам, желающим обучаться на территории страны. Однако с профессиональной помощью агентства Бизнес-Линк разобраться в бюрократических сложностях можно без потерь лишнего времени и сил.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.