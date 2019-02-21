Бизнес-Линк — профессиональная помощь в оформлении документов для обучения в Англии ®

Европейское образование неизменно сохраняет свою престижность — так, выпускники английских ВУЗов могут рассчитывать на получение хорошей работы практически в любой стране мира. Еще один бонус обучения в британском ВУЗе — это быстрое и легкое освоение английского языка в совершенстве.

Учиться в Англии могут не только граждане страны, но и молодые люди из других государств — в частности, из Украины. Образовательное агентство Бизнес-Линк, ознакомиться с которым можно по ссылке https://www.edukation.com.ua/visas.html, на протяжении многих лет помогает детям, подросткам и молодым людям отправиться на обучение в Великобританию — и без проблем разобраться во всех тонкостях получения въездных документов.

Обучение в Англии — какие бумаги необходимо собрать?

Для того, чтобы отправиться в Англию на длительный срок ради обучения в ВУЗе, необходимо получить студенческую визу — она называется General Tier 4. Позаботиться о ее оформлении лучше заранее — максимальный срок рассмотрения составляет 60 дней, но с учетом непредвиденных ситуаций подавать документы лучше всего за 3 месяца до поездки.

Для получения визы нужного типа студентам из Украины понадобится предоставить в посольство:

копию своего паспорта и загранпаспорт вместе с подготовленной копией;

заполненную анкету и документ CAS, подтверждающий, что место в английском ВУЗе уже предоставлено;

полный набор документов, послуживших основанием для поступления в учебное заведение;

сертификат IELTS в оригинале;

справку из банка;

некоторые другие документы.

Разобраться во всех нюансах своими силами можно, но довольно трудно, особенно если запас времени ограничен. Поэтому намного удобнее будет обратиться за помощью в Бизнес-Линк — агентство специализируется на оформлении виз в Британию более 20 лет и прекрасно знает все тонкости и нюансы процедуры.

С визами какого типа может помочь агентство?

Бизнес-Линк специализируется не только на студенческих визах Tier 4, но и на других въездных документах. В частности, при помощи компании можно оформить:

детскую краткосрочную визу для изучения английского языка;

визу уровня TIier4 для несовершеннолетнего — такие документы оформляют для детей, которые отправляются в закрытую школу-пансион.

Британия предъявляет достаточно строгие требования к иностранцам, желающим обучаться на территории страны. Однако с профессиональной помощью агентства Бизнес-Линк разобраться в бюрократических сложностях можно без потерь лишнего времени и сил.