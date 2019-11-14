Бизнесмена, осужденного за организацию "убийства" журналиста Бабченко, освободили досрочно

14 ноября 2019 г. 8:30
Источник: Левый берег
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Киевский апелляционный суд досрочно освободил из тюрьмы бизнесмена Бориса Германа, осужденного за организацию несостоявшегося убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом "Українським Новинам" сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Апелляционный суд в среду удовлетворил жалобу Германа о досрочном освобождении. Суд решил освободить Германа по состоянию здоровья. Прокуратура была против такого решения.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее Ирпенский суд отказал в досрочном освобождении Германа.

Напомним, 29 мая 2018 года СБУ инсценировала убийство Бабченко и задержала украинского бизнесмена Германа по подозрению в организации этого преступления по заказу российских спецслужб.

30 августа 2018 года Голосеевский районный суд Киева приговорил Германа к 4,5 годам лишения свободы.

 

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