Благодаря чиновнику, земли заповедника раздали частникам под дачи

Бывший руководитель управления Госкомзема в Змиевском районе Харьковской области, позволил предоставить частникам в пользование земли природно-заповедного фонда "Гомольшанские леса", на которых те планировали построить дачи.

Как рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 7 февраля правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Бывший чиновник в течение 2007-2011 годов незаконно передал в частную собственность три земельных участка, находящихся в пределах Национального парка «Гомольшанские леса» и относятся к категории земель природно-заповедного фонда.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.