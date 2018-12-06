Благодаря «Здоровью Слобожанщины» тяжелобольные харьковчане получат нужные лекарства

06 декабря 2018 г. 14:23

Программа «Здоровье Слобожанщины» на 2019-20 годы принята. 

Соответствующее решение принято на сессии областного совета. 

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

По словам  начальника Управления здравоохранения ХОГА Богдана Федака,  среди основных задач программы на 2019 год - материально-техническое укрепление учреждений здравоохранения и обеспечение людей необходимыми медицинскими препаратами. Прежде всего, это обеспечение инсулинами и другими дорогостоящими препаратами отдельных категорий людей, в том числе страдающих редкими  заболеваниями.
 
Кроме того, важный пункт программы - это продолжение начатых в 2018 году мероприятий по обеспечению больных, в том числе детей, страдающих инсулинозависимым типом сахарного диабета, с осложнениями и тяжелым течением болезни специальными приборами - инсулиновыми помпами.
 
Также программа предусматривает внедрение современных технологий перинатальной помощи.
 
В частности, обеспечение отделения неонатальной реанимации Областной детской клинической больницы № 1, Регионального перинатального центра в составе Областной клинической больницы и Областного клинического перинатального центра лекарствами для экстренного лечения дыхательных расстройств у глубоко недоношенных новорожденных детей, изделиями медицинского назначения одноразового использования для оказания неотложной помощи и длительного выхаживания недоношенных.
 
По расчетам специалистов, эти меры позволят уже в 2019 году снизить уровень детской смертности не менее, чем на 3 -5% по сравнению с 2018 годом и материнской смертности - не менее чем на 1,5 - 2%.
 
Программой предусмотрено обеспечение лекарствами и диагностикой больных, страдающих онкологией. Т
 
акже в 2019 году будет продолжено проведение операций по поводу катаракты льготным категориям населения на базе Областной клинической больницы и обеспечение льготникам бесплатного зубопротезирования. Это люди с инвалидностью вследствие войны, ветераны войны и участники боевых действий.
 
Кроме того, программой предусматривается обеспечение в 2019 году слуховыми аппаратами людей с инвалидностью и ветеранов войны, а также детей, которые страдают подобными проблемами. 
 
Впервые в мероприятия программы «Здоровье Слобожанщины» включена реализация регионального заказа по подготовке специалистов с базовым и неполным высшим медобразованием.
 
Так, на 2019 - 2020 учебный год за счет областного бюджета предполагается принять на обучение 531 абитуриента в Харьковский областной, Богодуховский, Волчанский, Изюмский, Купянский и Красноградский медицинские колледжи.
 
 

 

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