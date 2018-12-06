Благодаря «Здоровью Слобожанщины» тяжелобольные харьковчане получат нужные лекарства

Программа «Здоровье Слобожанщины» на 2019-20 годы принята.

Соответствующее решение принято на сессии областного совета.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

По словам начальника Управления здравоохранения ХОГА Богдана Федака, среди основных задач программы на 2019 год - материально-техническое укрепление учреждений здравоохранения и обеспечение людей необходимыми медицинскими препаратами. Прежде всего, это обеспечение инсулинами и другими дорогостоящими препаратами отдельных категорий людей, в том числе страдающих редкими заболеваниями.

Кроме того, важный пункт программы - это продолжение начатых в 2018 году мероприятий по обеспечению больных, в том числе детей, страдающих инсулинозависимым типом сахарного диабета, с осложнениями и тяжелым течением болезни специальными приборами - инсулиновыми помпами.

Также программа предусматривает внедрение современных технологий перинатальной помощи.

В частности, обеспечение отделения неонатальной реанимации Областной детской клинической больницы № 1, Регионального перинатального центра в составе Областной клинической больницы и Областного клинического перинатального центра лекарствами для экстренного лечения дыхательных расстройств у глубоко недоношенных новорожденных детей, изделиями медицинского назначения одноразового использования для оказания неотложной помощи и длительного выхаживания недоношенных.

По расчетам специалистов, эти меры позволят уже в 2019 году снизить уровень детской смертности не менее, чем на 3 -5% по сравнению с 2018 годом и материнской смертности - не менее чем на 1,5 - 2%.

Программой предусмотрено обеспечение лекарствами и диагностикой больных, страдающих онкологией. Т

акже в 2019 году будет продолжено проведение операций по поводу катаракты льготным категориям населения на базе Областной клинической больницы и обеспечение льготникам бесплатного зубопротезирования. Это люди с инвалидностью вследствие войны, ветераны войны и участники боевых действий.

Кроме того, программой предусматривается обеспечение в 2019 году слуховыми аппаратами людей с инвалидностью и ветеранов войны, а также детей, которые страдают подобными проблемами.

Впервые в мероприятия программы «Здоровье Слобожанщины» включена реализация регионального заказа по подготовке специалистов с базовым и неполным высшим медобразованием.