Благодатный огонь из Храма Господня прибыл в Украину

В Украину из Иерусалима привезли Благодатный огонь.

Священники одной из церквей встречали огонь в аэропорту, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

В аэропорту "Борисполь" перед журналистами и верующими выступил представитель украинской делегации Православной Церкви Украины (ПЦУ) Митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

Огонь прямо в терминале раздавали всем желающим. Далее огонь повезут в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и передаст его верующим.

Сегодня в иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Он считается святыней для верующих, а его появление называют чудом.

Вынос огня символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

Напомним, Благодатный огонь сходит каждый год в субботу накануне православной Пасхи в храме над Гробом Господним в Иерусалиме.

Чин схождения Благодатного огня совершает в Кувуклии (часовне) Гроба Господня лично Иерусалимский патриарх.

Потом христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.