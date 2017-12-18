Благотворительный марафон Санта Клаусов в Харькове прошел под дождем

18 декабря 2017 г. 16:07
Автор: Галина Шподарева
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Это не подпольный клуб Санта Клаусов - около сотни харьковчан хотят принять участие в благотворительном марафоне. Гонки Санта Клаусов устроили активисты - собирают деньги на площадку в парке, обустроенную для детей с особыми потребностями. Идея родилась в одном из городских лицеев.

Юлия Павиченко, организатор акции «Гонки Санта Клаусов»

У  нас учатся дети с особенными потребностями… и наши ребята, у нас создан благотворительній детский клуб – они видя, что дети несколько ограничены в правах на отдых, на нормальную человеческую жизнь… они сами придумали сделать такую площадку 

Самый молодой Санта - полуторагодовалый Тимофей, он приехал с бабушкой, дедом и собственным оленем Байроном.

Ольга Каширина, участница марафона

Я рассказала своей семье о том, что деньги от этого мероприятия пойдут на площадку для детей маленьких, с особенностями. Так как у нас ребенок и мы сами гуляем – нам эта тема близка 

Санты на каблуках, спортивные Санты и юные Санты - для самих креативных и быстрых бегунов созданы отдельные номинации.

Юлия, участница марафона

 Мы купили шапочки, деньги которые ми дали - они пойдут детям на благотворительность. 

Сергій Сидоров, участник марафона

Я побеждать здесь не готов, я бегаю марафон, оделся соответственно, здесь поддержать людей, поддержать детей 

Валентина Сальникова, участница марафона

Внести немного свою лепту. Твори добро и оно тебе вернется, это всем известно. 

Алексей, участник марафона

Моя задача не победа а участие, олимпийский дух, я поддержать здесь здоровый образ жизни. Годы уже не те, но встал сегодня перед НГ размяться. 

Олег  Панченко, участник марафона

Це свято Миколая, Новий Рік, Різдво – щоб на ці свята люди ззгадували все найкраще і робили добро, щоб усі родини були щасливі, здорові 

Начинается дождь, но из-за таких пустяков с дистанции не сходит ни один Санта. По предварительным оценкам, строительство игровой площадки для особых детей будет стоить около 10 000 евро. За один марафон такие деньги не собрать - активисты готовятся к новым акциям.

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