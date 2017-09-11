Благоустроенные микрорайны, поддержка молодых семей и участников АТО. "Жилстрой-1" рассказал о ходе работ на своих объектах

Социальное жилье, максимально комфортное и удобное. Всего в 100 метрах от метро «Индустриальная», рядом с парковой зоной. В следующем году «Жилстрой-1» планирует сдать здесь более тысячи квартир. Благоустроенные микрорайоны компания активно возводит по всему городу. В районе Левады в этом году будут сданы шесть 9-этажных домов. Здесь же появится и многоэтажный паркинг на 300 автомобилей.

Александр Харченко, ОАО «Трест «Жилстрой-1»:

У нас рост объемов к прошлому году - 58 %, рост физических объемов. Это отражается и на вводимых в эксплуатацию площадях. Мы работаем, растем. Мы не останавливаемся. Растет коллектив, растет численность. Мы вводим в эксплуатацию новые свои мощности.

«Жилстрой-1» - лидер в Украине по участию и в государственных программах. Тут и молодежное строительство, и "Доступное жилье", и поддержка участников АТО. В это году по этим программам уже передано 108 квартир.

Александр Харченко, ОАО «Трест «Жилстрой-1»:

Мы продолжаем традиционную свою работу по строительству церквей. В этом году вели отделочные работы на храме Святого Валентина, на Салтовке, продолжаем на Новой Даниловке храм.

Обширны планы и на следующий год. Только на ХТЗ планируется сдать порядка 1300 квартир. Анонсируют и сдачу всего комплекса филармонии.