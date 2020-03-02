Блины, концертная программа и сожжение чучела: харьковчане попрощались с зимой

02 марта 2020 г. 10:06
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Масленицу на площади Свободы гуляли три дня. Как сообщили в пресс-службе горсовета, в пятницу, 28 февраля, там открылась ярмарка с блинами, оладьями и другими угощениями, а в субботу и воскресенье провели концертную программу «Масленицу семь дней гуляем». В ней приняли участие  коллективы со всех районов города. Песенные и танцевальные номера посвятили каждому из дней перед Великим постом - понедельнику «Встреча», когда принято угощать гостей блинами, вторнику «Заигрывание», когда выбирают невест и суженых, рассказали о среде - самом вкусном дне масленичной недели, «разгульном» четверге, пятничных вечерницах у тещи и традиционных субботних посиделках у золовки. Завершили программу «Прощенным Воскресеньем», когда в последний день Сырной седмицы принято просить прощение за все нанесенные обиды.

Возле главной сцены работала арт-зона. Кроме того, различные интерактивы подготовили районы города, которые на своих площадках установили мини-сцены, фото-зоны и провели конкурсы. Завершилось празднование традиционным сожжением чучела Марены. Харьковчане символично попращались с зимой и встретили первый день весны. 

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