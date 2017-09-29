Близки ли украинцам европейские ценности и почему жители Украины отказываются от поездок за границу: результаты соцопроса

После введения безвизового режима в страны ЕС сьездили больше 3 с половиной миллионов украинцев, такие цифры ранее привели в Госпогранслужбе Украины. В течение всего лета в центрах выдачи загранпаспортов был ажиотаж, биометрические документы даже не успевали печатать в срок из-за большого наплыва людей. Однако, несмотря на это, отмечают социологи, по результатам опроса 2 тысяч респондентов поездку за границу до конца года запланировали меньше трети опрошенных. Часть харьковчан говорят - собираются отправиться в путешествие в ближайшее время, другие уверяют - на эти цели денег не хватает.

Роман:

Ну в ближайшее время не собираюсь, конечно, за границу, тому що для того, щоб туди їхать нужна дєнюжка, правильно?

Виктория:

Ну хотелось бы, конечно, и в Италию, и во Францию, все очень интересно - архитектура, всё. Ну как получится, может побываем и в Европе.

Александр:

Вы знаете с нашей страной и жизнью мы только до Чугуева можем доехать.

Кроме того, подчеркивают социологи, отказ украинцев от поездок за границу зависит не только от материального состояния, но и других ограниченных возможностей - это и проблемы со здоровьем, и уход за близкими, в частности, пожилыми родителями и детьми.

Светлана Балюк, эксперт института Горшенина:

Ми проглядаємо в цих цифрах, що українці не мають такого досвіду - подорожувати у невідомі країни з маленькими дітьми, інфраструктура України не дозволяє цього зробити і люди не пристосовані до цього і тому вони, можливо, вважають, що за кордоном їм теж буде важко. Так само пенсіонери через стан здоров'я, навіть якщо довзоляє матеріальний стан, не завжди готові поїхати за кордон.

В то же время, озвучивают результаты соцопроса специалисты, за последние несколько лет украинцам стали намного ближе европейские ценности - они начали больше заботиться о защите своих прав, бороться за свободу слова и участвовать в социально-политической жизни страны.

Юлия Биденко, эксперт инициативы Team Europe Kharkiv:

Незважаючи на такий повільний процент реформ, українці не втрачають віру в демократію і другий за значенням після миру та життя є цінності особистої свободи, демократії, верховенства права.

Правда, на первой строчке в списке основных жизненных ценностей среди жителей Украины, говорят харьковские социологи и политологи, а также их зарубежные коллеги, в отличие от европейцев, в данный момент находится не верховенство права и демократия, а желание мира в стране и ценность человеческой жизни.