 

Блокировка АЗС в Харькове: официальное заявление АЗК WOG

19 октября 2019 г. 13:46
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Сеть автозаправочных комплексов WOG ответила на обвинения водителей, которые блокируют АЗС на улице Шевченко в Харькове. В WOG утверждают, что их терроризируют псевдоактивисты, которыми уже занимается полиция.

Текст официального заявления пресс-службы компании приведен ниже:

«Нас заблокировали псевдоактивисты, намекая, что разблокируют заправку по адресу ул. Шевченко, 41 только в том случае, если мы им заплатим. Мы уже обратились в нацполицию, и в дальнейшем они будут вести диалог с этими мошенниками. Заправка работает и будет работать в обычном режиме.

Отметим, со своих источников мы получили информацию, что таким образом псевдоактивисты зарабатывают деньги. Уже не единожды они устраивали подобные акции, вымогая плату у компаний за их прекращение. Но мы намерены довести дело до суда. 

Поводом для блокировки стало обращение двух клиентов, которые уверяют, что осуществляли заправку 6 октября. При этом, никаких подтверждающих документов у них нет.

Еще раз отметим, всем автомобилистам, которые заправились на нашей АЗК 6 октября по адресу ул. Броненосца Потемкина, 4, мы принесли извинения, полностью компенсировали ремонт авто и возместили моральный ущерб, предоставив полный бак бензина.

Обращение без подтверждающих документов и последовавшую сразу за этим блокировку АЗК мы расцениваем как мошенническую акцию с целью вымогательства» - сказано в заявлении компании.

Напомним, ранее сообщалось о том, что водители блокируют заправку WOG, расположенную на улице Шевченко, 41 в Харькове из-за некачественного топлива.

Видео: 

WOG блокировка АЗК

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