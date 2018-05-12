Боевики "ДНР" внесли Рубана в списки на обмен заложниками, – СБУ

"ДНР" внесла Владимира Рубана в списки для обмена заложниками.

Об этом сообщил руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге в Черкассах, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

"Мы сами были удивлены, когда получили эту информацию. Владимира Рубана заявила к обмену донецкая сторона, включила в список тех, в обмене кого они заинтересованы. Это говорит о том, для кого он действительно является ценным", - сказал Грицак.

Как сообщалось, Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. 9 марта киевский суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога. 4 мая его арест продлили на два месяца - до 2 июля.

Одним из фигурантов "дела Рубана" является нардеп Надежда Савченко, которая ранее намеревалась взять его на поруки. В настоящее время она также находится под арестом, после того, как согласие на это дали депутаты парламента.

Напомним, последний широкий обмен заложниками между Украиной и ОРДЛО состоялся 27 декабря 2017 года. Домой вернулись 73 украинских заложников. На оккупированную территорию были доставлены 233 человека. Кроме этого, 2 марта этого года состоялось возвращение в Украину украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака, которых похитили спецслужбы РФ возле госграницы в Сумской области в октябре 2017 года. При этом Украина передала российской стороне задержанных летом 2017 года в Херсонской области военнослужащих пограничной службы ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Когда состоится следующий обмен заложниками - точно не известно. Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске заявила о готовности обменять 23 россиян на своих политзаключенных в РФ. В то же время боевики требуют передать им 80 осужденных в обмен на 15 пленных украинцев.

По словам Ирины Геращенко, среди включенных в списки боевиков - "беркутовцы", террористы и россияне.