Богатые страны скупили почти всю вакцину от COVID-19, а бедным почти ничего не досталось

09 декабря 2020 г. 15:28
Источник: РБК-Украина
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По состоянию на сегодня вакцина от COVID-19 распределена между странами неравномерно. Богатые закупили такое количество, которое позволит трижды провести вакцинацию, в то время как бедные в 2021 году смогут вакцинировать только 10% населения. Об этом говорится в заявлении правозащитных организаций Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now и Oxfam.

Сообщается, что богатые страны на сегодня скупили 53% вакцины от COVID при том, что в них проживает всего 14% населения Земли. Предполагается, что этого количества хватит для того, чтобы в течение 2021 года трижды провести вакцинацию каждого человека. В частности, в Канаде уже закуплен такой объем, которого хватит пять раз провести вакцинацию.

Правозащитники со ссылкой на аналитические данные компании Airfinity, которая систематизировала сделки между странами и 8 ведущими производителями, отмечают, что 67 бедных стран рискуют остаться без необходимого количества вакцины. А пять из них - Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан и Украина - зафиксировали почти 1,5 млн случаев COVID-19.

На сегодня все дозы вакцины Moderna и 96% Pfizer/BioNTech скуплены богатыми странами. Oxford/AstraZeneca обязалась предоставить 64% людям в развивающихся странах, но несмотря на это вакцинацией смогут охватить не более 18% населения мира.

При этом Oxford/AstraZeneca заключали договора на поставки в Китай и Индию. Большинство развивающихся стран не заключили сделок и вынуждены делить между собой пул вакцин от COVAX.

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