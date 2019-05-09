Боксер Гвоздик высадил дубы в саду Шевченко

09 мая 2019 г. 16:24
Автор: Андрей Несмиян
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Александр Гвоздик - харьковский боксер в полутяжелом весе, чемпион мира по боксу по версии WBS, сегодня сажал дубы в саду Шевченко. Боксер только недавно стал послом доброй воли "Красного Креста" в Украине и признается, что сажать деревья ему пришлось чуть ли не впервые в жизни.

Каждый из семи высаженных молодых дубов символизирует семь основных принципов этой международной оранизации - гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность.

Александр Гвоздик, чемпион мира по боксу
 

На самом-то деле я делаю это второй или третий раз в жизни, но в Харькове я делаю это в первый раз, так что это очень здорово и приятно - в этом поучаствовать. Символично - есть 7 принципов "Красного креста". Вековые деревья будут напоминать людям об этих принципах. А во-вторых - посадить дерево - это уже хорошо. Сделать вот столько, это лучше, чем не сделать ничего. Мы посадили дерево, и вот уже город стал немножко зеленее и красивее
 

Вместе с Александром фотографируются совсем маленькие и уже взрослые фанаты, а он делится планами: обещает не только участвовать в деятельности "Красного креста", но и основать собственный фонд и делиться доходами с теми, кому меньше повезло в жизни.

 

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