"Боль, которую я испытываю, не передать словами" - потерпевшая по делу о смертельном дтп, потерявшая дочь и внучку, дала показания в суде

Сегодня в судебном заседании по делу о смертельном ДТП на Сумской допрашивали потерпевших.

После допроса потерпевших Анны Комар, Оксаны Нестеренко и Жанны Власенко суд начал допрашивать потерпевшую Людмилу Фабриз, бабушку погибшей в ДТП на Сумской Насти Сокол и мать погибшей в ДТП Аллы Сокол.

Людмила Фабриз пояснила суду, что в тот день ее внучка встречалась с преподавателем. После встречи Настя ждала встречи с мамой в «пузатой хате». Мать и дочь должны были встретиться на переходе.

Когда мать и дочь не вернулись домой, Людмила решила, что они остались ночевать у подруги.

Позже, когда женщина позвонила дочке, мужской голос в трубке сказал, что он следователь по ДТП. О том, что случилось, сказали в кабинете у следователя.

Потерпевшая рассказала, что на похоронах не могла попрощаться со своими родными, так как их лица были изуродованы.

«Когда я вижу видео, где лежат мои девочки на асфальте и от них текут потоки крови. Я не могу передать словами. Прерван мой женский род. Они были хорошими, они мне помогали. Это ужасно, боль, которую я испытываю, не передать словами», - рассказала в судебном заседании Людмила Фабриз.

Потерпевшая рассказала, что к ней на работу приезжала мать Алены Зайцевой – Иванова, чтобы извиниться и предложить помощь.

Женщина к матери Зайцевой не вышла и от помощи отказалась.

Позже к ней на почту пришёл перевод в размере 100 тысяч гривен, но женщина от получения его отказалась. От Дронова помощь женщине никто не предлагал.