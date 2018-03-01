"Боль, которую я испытываю, не передать словами" - потерпевшая по делу о смертельном дтп, потерявшая дочь и внучку, дала показания в суде

01 марта 2018 г. 15:58
271 просмотр

Сегодня в судебном заседании по делу о смертельном ДТП на Сумской допрашивали потерпевших.

После допроса потерпевших Анны Комар, Оксаны Нестеренко и Жанны Власенко суд начал допрашивать потерпевшую Людмилу Фабриз, бабушку погибшей в ДТП на Сумской Насти Сокол и мать погибшей в ДТП Аллы Сокол.

Людмила Фабриз пояснила суду, что в тот день  ее внучка встречалась с преподавателем. После встречи Настя ждала встречи с мамой в «пузатой хате». Мать и дочь должны были встретиться на переходе.

Когда мать и дочь  не вернулись домой, Людмила решила, что они остались ночевать у подруги.

Позже, когда женщина позвонила дочке, мужской голос в трубке сказал, что он следователь по ДТП.  О том, что случилось, сказали в кабинете у следователя.

Потерпевшая рассказала, что на похоронах не могла попрощаться со своими родными, так как их лица были изуродованы.

«Когда я вижу видео, где лежат мои девочки на асфальте и от них текут потоки крови. Я не могу передать словами. Прерван мой женский род. Они были хорошими, они мне помогали. Это ужасно, боль, которую я испытываю, не передать словами», - рассказала в судебном заседании Людмила Фабриз.

Потерпевшая рассказала, что к ней на  работу приезжала мать Алены Зайцевой – Иванова, чтобы извиниться и предложить помощь.

Женщина к матери Зайцевой не вышла и от помощи отказалась.

 Позже к ней на почту пришёл перевод  в размере 100 тысяч гривен, но женщина от получения его отказалась. От Дронова помощь женщине никто не предлагал.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.