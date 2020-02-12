Более 100 учебных заведений Харьковщины закрыты на карантин

В Харьковской области из-за заболеваемости ОРВИ временно приостановлены занятия в 107 различных учебных заведениях. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на данные областного департамента образования.

«В регионе закрыты 79 школ и 15 филиалов. В частности, на карантине все учебные заведения Лозовской ОТГ - это 23 школы и 6 филиалов, и Коломакской ОТГ - 3 школы. В Змиевском районе в 23 школах и 5 филиалах продлены дополнительные каникулы. Также в области закрыты 10 детских садов и 10 дошкольных подразделений», - сообщили в ХОГА.

Кроме того, в Харькове закрыты лицей «Рятувальник» и санаторная школа №11.