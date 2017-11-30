Более 11,5 тыс. пациентов подписали декларации с врачами в рамках медицинской реформы

Более 11,5 тыс. пациентов подписали декларации с семейными врачами в рамках реформирования системы здравоохранения, сообщила пресс-служба медицинской информационной системы (МИС) Helsi.

Лидерами по подписанию деклараций являются медицинские учреждения Донецкой, Харьковской и Полтавской областей.

"Каждый день через сервис Helsi все больше и больше медицинских учреждений, врачей и пациентов присоединяются к Национальной системе eHealth. Если сначала регистрация происходила довольно медленно, то сейчас она набирает обороты", – цитирует пресс-служба слова директора сервиса Helsi Артема Михайлюка.

В компании отметили, что в настоящее время количество деклараций, внесенных в национальную электронную систему здравоохранения eHealth уже демонстрируют востребованность того или иного врача. Так, с начала приписной компании с одним из врачей центра первичной медико-санитарной помощи Чернухинского районного (Полтавская обл.) декларации подписали 522 пациента.

По состоянию на 30 ноября к системе eHealth присоединились 654 медицинских учреждения, 3,318 тыс. семейных врачей.

Helsi – одна из медицинских информационных систем, подключенных к национальной электронной системе здравоохранения eHealth. Работает в 224 амбулаториях и 59 поликлиниках Украины.