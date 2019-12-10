Более 2000 правоохранителей будет на футбольном матче в среду

10 декабря 2019 г. 11:30
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11 декабря в 19:55 на стадионе «Металлист» состоится матч между командами «Шахтер» (Украина) - «Аталанта» (Италия), правопорядок будут поддерживать более 2 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в ГУ НП в Харьковской области. 

Ожидается, что спортивное мероприятие посетят около 25 000 болельщиков, в том числе около 200 иностранных фанатов.

Охрану правопорядка будут обеспечивать более 2000 правоохранителей, из них: более 1300 полицейских, 400 военнослужащих Нацгвардии и 470 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Полиция Харьковщины призывает граждан не нарушать общественный порядок и соблюдать закон.

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